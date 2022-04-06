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«Санкционный апгрейд»: куда собирается расти красноярский бизнес в новой реальности

«Санкционный апгрейд»: куда собирается расти красноярский бизнес в новой реальности
Автор фото: Павел Парамонов. Иллюстрация: ДК

Журнал «Деловой квартал» провел первый в этом году кросс-консалтинг, на котором предприниматели и представители власти обсудили возможные точки роста в новых условиях.

#НОВОСТИ
Изменения условий ведения бизнеса заставляют предпринимателей искать новые пути развития своих проектов. О том, как на них повлияла новая экономическая реальность, представители различных сфер бизнеса рассказали во время кросс-консалтинга, который проводила редакция «Делового квартала».
 
Мероприятие прошло сегодня в одном из конференц-залов отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. На него собралось около двух десятков бизнесменов из различных отраслей (ИТ, ритейл, туризм и т.д.), представителей объединений предпринимателей и правительства Красноярского края.
 
«Санкционный апгрейд»: куда собирается расти красноярский бизнес в новой реальности 1
 
Одной из ключевых тем встречи стали меры, которые власть (как федеральная, так и региональная) разрабатывает для поддержки бизнеса.
Предприниматели сегодня говорят о трех направлениях необходимой им господдержки — это снижение налоговой нагрузки, доступ к длинным и дешевым деньгам и сокращение бремени проверок. В сегодняшней ситуации необходимо работать в тесной связке бизнеса и власти, что сейчас и происходит», — сказала в начале руководитель комитета по развитию бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юлия Симбирева.
Представители предпринимательского сообщества не стали спорить с таким утверждением, но отметили, что во всем том многообразии мер поддержки, которое есть на сегодня, очень легко запутаться. Решением могло бы стать внедрение системы «одного окна» при получении господдержки и разработка соответствующих сервисов.
 
Помимо этого предприниматели поделились своим видение ситуации, а также рассказали какие шаги они делают для сохранения своих проектов и поддержания вектора развития (насколько это возможно).
 
По итогу кросс-консалтинга, все озвученные бизнесом идеи и запросы к власти будет собраны в единый документ, который будет передан правительству Красноярского края (присутствовавшие власть имущие пообещали не оставить их без внимания).
 
Подробнее о том, что происходило на кросс-консалтинге «Делового квартала» в большом материале, который выйдет в ближайшем номере журнала.
 
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Автор: Петр Савельев
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