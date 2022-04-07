«И поезда, и самолеты»: санкции не отбили у красноярцев желание путешествовать
В марте количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой для поездок в другие города, как и тех, кто пользовался воздушным транспортом, увеличилось.
Введение же санкций и закрытие границ не сильно сказалось на пассажиропотоке, поскольку международных рейсов из Красноярска было немного, а в южные города, которые на сегодня закрыты, от нас практически не летали. Последствия же повышения цен на авиабилеты покажут себя самое раннее в мае», — уточнили в порту.
В период 4…12 апреля 2022 пассажиры смогут приобрести по льготным ценам полеты с 28 апреля по 31 мая 2022.
Загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной
По имеющимся у DK.RU данным, самолеты между Красноярском и Сочи сейчас летают практически полностью загруженными. Соответственно поползли вверх и цены.
Контейнерный экспорт Красноярского края по железной дороге вырос более чем на треть
Речь идет о контейнерных перевозках по КрасЖД, которые и в общем ощутимо прибавили за два первых месяца 2022 года.
Сочинский аэропорт станет «транзитным» для рейсов из Красноярска
Рейсы Красноярск — Сочи состыкуют с несколькими зарубежными направлениями.
NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника
Авиакомпания больше не входит в группу «Норникель», но останется базовым перевозчиком Норильска.