«И поезда, и самолеты»: санкции не отбили у красноярцев желание путешествовать

В марте количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой для поездок в другие города, как и тех, кто пользовался воздушным транспортом, увеличилось.

В марте 2022 года через красноярский аэропорт прошло 177 тыс. пассажиров, что на 12,3% больше, чем в этом же месяце 2021-го. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Однако, как признают в порту, рост в основном обусловлен низкой базой прошлого года, когда авиаторы еще не до конца оправились от пандемии.

Введение же санкций и закрытие границ не сильно сказалось на пассажиропотоке, поскольку международных рейсов из Красноярска было немного, а в южные города, которые на сегодня закрыты, от нас практически не летали. Последствия же повышения цен на авиабилеты покажут себя самое раннее в мае», — уточнили в порту.

Что же касается допандемийных показателей пассажиропотока красноярского аэропорта, то они пока так и не достигнуты — в марте 2019 года через него прошло около 208 тыс. пассажиров.

Помимо воздушных перевозок рост пассажиропотока был отмечен и в сегменте поездов дальнего следования. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, в марте 2022 года этим видом транспорта со станций магистрали в поездки отправилось 117,4 тыс. человек, что на 5,1% больше, чем в марте 2021-го. В прошлом же году в этом месяце на поездах дальнего следования отмечалось снижение числа пассажиров на 9% год к году.

В целом же за март 2022-го со станций КрасЖД было отправлено более полумиллиона пассажиров. Это на 0,8% больше, чем годом ранее.

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