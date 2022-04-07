Красноярский ритейл подключился к благотворительному проекту «Тотемка»
Пункты сбора вещей для малоимущих появились в одной из торговых сетей Красноярска.
Опыт проведения социальных и благотворительных проектов говорит о том, что наши покупатели очень отзывчивые и заботливые люди. Активно участвуют в подобных мероприятиях и сотрудники компании. У многих из нас есть добротные вещи, которые уже не используются и ждут второго шанса кого-то согреть, порадовать», — рассказала PR-директор ГК «Красный Яр» Таисия Голубева.
В самый разгар пандемии мы решили, что есть люди, которые особенно нуждаются в поддержке, а вещевая помощь — этот тот, пусть и небольшой, но очень важный вклад, который способен сделать каждый из нас. Сеть гастрономов „Красный Яр“ стала первой крупной торговой компанией Красноярска, которая откликнулась на наше предложение о взаимодействии и поддержала нас», — говорит директор по развитию ФК «Тотем» Евгений Иванов.
Алена Вельгер — пример того, как человек, задавшись целью, способен менять в лучшую сторону собственную жизнь и судьбы других людей.
«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП
В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.
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