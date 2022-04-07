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Красноярский ритейл подключился к благотворительному проекту «Тотемка»

Красноярский ритейл подключился к благотворительному проекту «Тотемка»
Иллюстрация: "Красный Яр"

Пункты сбора вещей для малоимущих появились в одной из торговых сетей Красноярска.

#НОВОСТИ
В магазинах красноярской розничной сети «Красный Яр» установили контейнеры, для сбора вещей для малоимущих, в рамках благотворительного проекта «Тотемка», инициатором которого является футбольный клуб «Тотем».
 
Так называемые «тотем-боксы» появились в «Красных Ярах» на Весны, 1 (ТЦ «Взлетка-Плаза»), Высотной, 2 (ТЦ «Сибирский городок») и Карамзина, 25 (ТЦ «Утиный плес»). Сюда можно принести одежду, обувь и игрушки, которыми люди уже не пользуются, но они по-прежнему в хорошем состоянии.
 
По мере наполнения этих контейнеров вещи из них будут забирать и доставлять на склад благотворительного проекта. Там их вручную сортируют по назначению, размеру и пригодности для использования, обрабатывают и затем распределяют среди нуждающихся, отправляя в детские дома, центры социального обслуживания, многодетные и неблагополучные семьи. Также нуждающиеся самостоятельно могут приобрести их в благотворительном магазине «Тотемка» — за символическую цену.
Опыт проведения социальных и благотворительных проектов говорит о том, что наши покупатели очень отзывчивые и заботливые люди. Активно участвуют в подобных мероприятиях и сотрудники компании. У многих из нас есть добротные вещи, которые уже не используются и ждут второго шанса кого-то согреть, порадовать», — рассказала PR-директор ГК «Красный Яр» Таисия Голубева.
Благотворительный проект «Тотемка» стартовал в 2020 году — в самый разгар пандемии. Его началом и стал тот самый магазин, который открылся в ТЦ «Красноярье».
В самый разгар пандемии мы решили, что есть люди, которые особенно нуждаются в поддержке, а вещевая помощь — этот тот, пусть и небольшой, но очень важный вклад, который способен сделать каждый из нас. Сеть гастрономов „Красный Яр“ стала первой крупной торговой компанией Красноярска, которая откликнулась на наше предложение о взаимодействии и поддержала нас», — говорит директор по развитию ФК «Тотем» Евгений Иванов.
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Автор: Петр Савельев
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