Карта «Енисейская Сибирь»: красноярцев ждет новый документ
К разработке единой карты жителя «Енисейская Сибирь» уже приступили IT-специалисты. Теперь банковская, скидочная и бонусные карты будут объединены в одной.
Об этом рассказал губернатор края Алексанр Усс.
Кроме того, единая картой можно будет пользоваться как проездным, а также для получения разных социальных услуг.
Александр Усс отметил, что в нашем крае началась цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы, которая включает почти 70 проектов.
«Будет внедрена единая карта жителя „Енисейская Сибирь“, начнётся автоматизация учреждений соцобслуживания, заработают сервисы контроля школьного питания, электронный документооборот муниципальных образований и многое другое», — рассказал глава региона.
Отметим, карта должна стать доступна в 2022–2023 годах.
Ранее DK.RU сообщал, что туроператоры страны начали предлагать горожанам карточные туры — поездки в страны ближнего зарубежья для оформления банковской карты с заграничной аллокацией.
Российские карты Visa и Mastercard перестали работать на зарубежных площадках из-за западных санкций.
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