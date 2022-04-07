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Под санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского края

Под санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского края
Иллюстрация: zensovet.ru

Западные страны продолжают расширять санкционный список против российских граждан, теперь туда попадают и красноярские предприятия, их владельцы и руководители.

#НОВОСТИ

Владимир Потанин (глава «Норникеля») включен в расширенный санкционный список Канады, туда же попали еще восемь персон — Виктор Вексельберг (основатель «Ренова»), Леонид Михельсон (глава «Новатэка»), Дмитрий Пумпянский (председатель совета директоров ТМК) и Вадим Мошкович (председатель совета директоров «Русагро»).

Напомним, как писал ДК, недавно «Норникель» продал свою авиакомпанию «Нордстар» менеджменту, предположительно с целью избавить перевозчика от возможных санкций за использование самолетов Boeing. NordStar была образована в 2008 на базе авиакомпании «Таймыр», входящей в ГМК, сейчас базируется в аэропортах Москвы («Домодедово»), Красноярска и Норильска, летает по 15+ направлениям внутри страны.

16 марта 2022 покинул компанию глава совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни, а также независимые неисполнительные директора — Роджер Маннингс и Роберт Эдвардс. Гарет Пенни возглавлял совет директоров «Норникеля» с марта 2013. Роберт Эдвардс, избирался в совет с 2014. Роджер Левелин Маннингс входил в совет с 2018, он также является независимым директором ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО АФК «Система», о его выходе из совета директоров этих компаний пока не сообщалось.

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Автор: Петр Савельев
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