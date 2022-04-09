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Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май

Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май
Иллюстрация: flightradars24.ru

Обычно программа полетов в город-курорт стартовала в июне, однако перевозчик решил в 2022 открыть сезон на месяц раньше.

#НОВОСТИ

Первый рейс Красноярск…Сочи состоится 1 мая 2022.

Полеты запланированы два раза в неделю — в пятницы и воскресенья.

Продолжительность полета — 355 мин. на самолетах Boeing 737-800, включающих эконом- и бизнес-класс.

Кроме того, NordStar открывает рейсы из Красноярска и в другие города Черноморья:

  • Геленджик с 3 июня (пт, вс),  
  • Анапа с 4 июня (пн, сб, вс),
  • Краснодар с 5 июня (вс).

Недавно ДК сообщал, что загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной, так что решение "Северной звезды" более чем своевременно.

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Автор: Петр Савельев
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