Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май

Обычно программа полетов в город-курорт стартовала в июне, однако перевозчик решил в 2022 открыть сезон на месяц раньше.

Первый рейс Красноярск…Сочи состоится 1 мая 2022.

Полеты запланированы два раза в неделю — в пятницы и воскресенья.

Продолжительность полета — 355 мин. на самолетах Boeing 737-800, включающих эконом- и бизнес-класс.

Кроме того, NordStar открывает рейсы из Красноярска и в другие города Черноморья:

Геленджик с 3 июня (пт, вс),

Анапа с 4 июня (пн, сб, вс),

Краснодар с 5 июня (вс).

Недавно ДК сообщал, что загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной, так что решение "Северной звезды" более чем своевременно.

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