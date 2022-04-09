Компания МегаВатт построит завод в Красноярском крае
Компания «МегаВатт», резидент «Енисейской Сибири», планирует построить в Красноярском крае завод площадью 10 тыс. кв. м.
Строительство и запуск нового завода площадью 10 тыс. кв. м. и выход на серийное производство до 100 единиц изделий в месяц входят в долгосрочную перспективу компании, — сообщается на сайте «Мегаватта».
В рамках утвержденной стратегии развития компания увеличила производство в 2020…2021 на 30%, в 2022 ожидается рост 45%. Кроме строительства завода для этой цели запускаются новые направления производства:
- Дизель-насосные установки
- Холодильные рефрижераторы
- Щитовое оборудование
Компания проектирует и производит автономные системы энергоснабжения различного уровня сложности и ассортимента — от дизельных электростанций до модульных зданий контейнерного типа.
Напомним, что в реестр поставщиков и подрядчиков «Енисейской Сибири» входит 380 компаний. Статус резидента предполагает приоритетное внимание со стороны инвесторов при поиске компании или подрядчиков для сотрудничества и, соответственно, выгодные контракты с крупными предприятиями.
За несколько лет реализации КИП «Енисейская Сибирь» заключено 270 контрактов на общую сумму более 7 млрд рублей.
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