Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
Вячеслав Дюков, депутат Горсовета Красноярска отправился на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Вчера г-н Дюков прибыл в расположение 10-й Особой Бригады Спецназа ГРУ Генштаба и выложил пост на своей странице в «ВКонтакте».
Депутат доставил на линию фронта медикаменты и перевязочные материалы, которые были приобретены на средства депутатов и предпринимателей краевого центра.
Депутат Дюков собрался провести на Донбассе порядка одного месяца, чтобы помогать раненым, как врач со стажем.
Меня 18 лет Родина бесплатно учила быть врачом, лечить и спасать жизни. Не могу больше сидеть на диване, судить о том, что не вижу своими глазами. Буду счастлив и удовлетворен, что хотя бы этот месяц на поле боя, в медпункте бригады или этапах эвакуации помогу пусть даже немногим ребятам сохранить жизнь или вернуться в строй или к мирной работе. Просто сделать, что смогу», - сообщает Вячеслав Игоревич.
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