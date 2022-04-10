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Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации

Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
Иллюстрация: Вконтакте

Вячеслав Дюков, депутат Горсовета Красноярска отправился на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

#НОВОСТИ

Вчера г-н Дюков прибыл в расположение 10-й Особой Бригады Спецназа ГРУ Генштаба и выложил пост на своей странице в «ВКонтакте».

Депутат доставил на линию фронта медикаменты и перевязочные материалы, которые были приобретены на средства депутатов и предпринимателей краевого центра.

Депутат Дюков собрался провести на Донбассе порядка одного месяца, чтобы помогать раненым, как врач со стажем.

Меня 18 лет Родина бесплатно учила быть врачом, лечить и спасать жизни. Не могу больше сидеть на диване, судить о том, что не вижу своими глазами. Буду счастлив и удовлетворен, что хотя бы этот месяц на поле боя, в медпункте бригады или этапах эвакуации помогу пусть даже немногим ребятам сохранить жизнь или вернуться в строй или к мирной работе. Просто сделать, что смогу», - сообщает Вячеслав Игоревич.

Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации 1

Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации 2

Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации 3

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Автор: Петр Савельев
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