Красноярск ожидают перепады температур на предстоящей неделе
В краевом центре 11…17 апреля 2022 синоптики прогнозируют переменчивую погоду с резкими перепадами температуры атмосферного воздуха.
Кроме того, не исключена гололедица на дорогах, поэтому эксперты рекомендуют автолюбителям не спешить со сменой шин на летние.
В понедельник, по прогнозам синоптиков, днем +1°C, ночью –4°C, пасмурно.
Во вторник днем +3°C, ночью –2°C, временами снег.
В среду днем +6°C, ночью –6°C , облачно.
В четверг днем +12°C, ночью –5°C, облачно.
В пятницу днем +15, ночью –1°C, преимущественно облачно.
Foreca.ru
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