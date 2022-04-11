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Красноярский край «завалило» гречкой, рисом и сахаром

Красноярский край «завалило» гречкой, рисом и сахаром
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Поставки этих и некоторых других продуктов по железной дороге за последний месяц выросли в разы.

#НОВОСТИ
За март 2022 года в Красноярский край по железной дороге было поставлено кратно больше социально значимых продуктов. Об этом рассказали в Красноярской железной дороге.
 
Так, за месяц в регион привезли:
  • сахар — 5 557 тонн (*1,5 раза — к марту 2021-го);
  • рис — 916 тонн (*1,5 раза);
  • макароны — 968 тонн (*1,4 раза);
  • гречка — 192 (*4 раза);
  • мясо птицы — 254 тонны (*1,3 раза).
Менее ощутимо, но тоже выросли поставки муки (2 288 тонн, +21%), а также овощных, мясных и фруктовых консервов (1 851 тонна, +27%).
Существеннее же всего выросли поставки медикаментов: в 12 раз — до 174 тонн.
 
В целом же в Красноярский край по железной дороге в марте было доставлено 25 тысяч тонн социально значимых грузов, что на 5,3% больше, чем в марте прошлого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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