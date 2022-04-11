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Саид Керимов перестал быть основным акционером «Полюса» и покинул его Совет директоров

Саид Керимов перестал быть основным акционером «Полюса» и покинул его Совет директоров
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Он продал немалую долю своих акций, в результате чего его пакет стал меньше 50%.

#НОВОСТИ
Группа «Вандл Холдингс Лимитед», принадлежащая Саиду Керимову, продала часть своих акций «Полюса» компании «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева, сообщает пресс-служба золотодобытчиков.
 
Сделка состоялась 4 апреля 2022 года. Владельца сменило 40 807 513 акций — это 29,99% от акционерного капитала «Вандл Холдингс Лимитед».
В результате сделки доля Саида Керимова в компании [„Полюс“] сократилась с 76,34% до 46,35%», — говорят в пресс-службе.
Сумма сделки не раскрывается.
 
Помимо этого, как сообщают в «Полюсе», Саид Керимов с 4 апреля вышел из состава Совета директоров.
 
Незадолго до этих событий, как сообщает «Интерфакс», компания «Вандл Холдингс Лимитед» сменила «прописку» — она перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморье.
 
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Этот решение в компании объясняют рыночной ситуацией.

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Как сообщила пресс-служба компании, независимые неисполнительные директора сами приняли решение выйти из состава Совета директоров.

Автор: Петр Савельев
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