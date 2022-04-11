Саид Керимов перестал быть основным акционером «Полюса» и покинул его Совет директоров

Он продал немалую долю своих акций, в результате чего его пакет стал меньше 50%.

Группа «Вандл Холдингс Лимитед», принадлежащая Саиду Керимову, продала часть своих акций «Полюса» компании «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева, сообщает пресс-служба золотодобытчиков.

Сделка состоялась 4 апреля 2022 года. Владельца сменило 40 807 513 акций — это 29,99% от акционерного капитала «Вандл Холдингс Лимитед».

В результате сделки доля Саида Керимова в компании [„Полюс“] сократилась с 76,34% до 46,35%», — говорят в пресс-службе.

Сумма сделки не раскрывается.

Помимо этого, как сообщают в «Полюсе», Саид Керимов с 4 апреля вышел из состава Совета директоров.

Незадолго до этих событий, как сообщает «Интерфакс», компания «Вандл Холдингс Лимитед» сменила «прописку» — она перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморье.

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