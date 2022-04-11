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В Красноярском крае постоят еще одно предприятие по переработке древесины

В Красноярском крае постоят еще одно предприятие по переработке древесины
Иллюстрация: programlesprom.ru

Расположится оно на севере. В проект планируют вложить более 5 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Новое деревообрабатывающее предприятие создадут в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора края Александра Усса с председателем Совета директоров АО «Фармстандарт» и ООО «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным.
 
Детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что объем инвестиций превысит 5,3 млрд рублей. Выпускать же планируют пиломатериалы, клееный брус, пеллеты и фанерный кряж.
 
Расположится комбинат в селе Верхнепашино Енисейского района. Когда начнется стройка и сроки запуска предприятия, не сообщаются.
Напомним, что примерно год назад, после отставки главврача красноярского онкологического центра Андрея Модестова, появились слухи, что «МедИнвестГрупп» хочет стать соучредителем этого медучреждения, сделав его руководителем своего человека. Власти тогда опровергли эту информацию.
 
Однако на Красноярском экономическом форуме 2022 года Виктор Харитонин заявил о готовности «МедИнвестГрупп» в формате государственно-частного партнерства участвовать в создании нового центра оказания онкологической помощи совместно с онкодиспансером, а также новых объектов здравоохранения на территории краевой больницы.
 
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Автор: Петр Савельев
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