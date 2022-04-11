Работа с корпоративными заказчиками: в Красноярске пройдет стратегическая сессия
В Красноярске 27 апреля 2022 года пройдет стратегическая сессия «Синхронизация МСП и крупного бизнеса в запросах и возможностях». Мероприятие состоится в пространстве «Точка Кипения-Красноярск».
В рамках сессии будут обсуждаться варианты взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса в работе с корпоративными заказчиками, а также запросы к выполнению работ и оказанию услуг со стороны корпоративного бизнеса к субъектам МСП региона.
Напомним, правительство РФ внесло изменения в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Согласно поправкам, общий годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должен составить не менее 25% общего объема закупок.
Представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также муниципальных заказчиков приглашают в открытом диалоге обсудить эти изменения и найти решения, которые будут учитывать интересы и минимизировать риски всех сторон.
Ведущими и спикерами мероприятия выступят:
- Алексей Меркулов, эксперт в области проектного управления;
- Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;
- Анатолий Сергеев, генеральный директор ПОРТ — Проектный офис развития территорий, АНО;
- Вячеслав Михайлов, Программный директор, Точка Кипения-Красноярск;
- Игорь Куксин, Глава ЗАТО г. Железногорск
Отметим, мероприятие организовано в рамках грантовой поддержки Агентства развития малого и среднего бизнеса Красноярского края.
Чтобы поучаствовать в сессии, необходимо зарегистрироваться.
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