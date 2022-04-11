Работа с корпоративными заказчиками: в Красноярске пройдет стратегическая сессия

В Красноярске 27 апреля 2022 года пройдет стратегическая сессия «Синхронизация МСП и крупного бизнеса в запросах и возможностях». Мероприятие состоится в пространстве «Точка Кипения-Красноярск».

В рамках сессии будут обсуждаться варианты взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса в работе с корпоративными заказчиками, а также запросы к выполнению работ и оказанию услуг со стороны корпоративного бизнеса к субъектам МСП региона.

Напомним, правительство РФ внесло изменения в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Согласно поправкам, общий годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должен составить не менее 25% общего объема закупок.

Представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также муниципальных заказчиков приглашают в открытом диалоге обсудить эти изменения и найти решения, которые будут учитывать интересы и минимизировать риски всех сторон.

Ведущими и спикерами мероприятия выступят:

Алексей Меркулов, эксперт в области проектного управления;

Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;

Анатолий Сергеев, генеральный директор ПОРТ — Проектный офис развития территорий, АНО;

Вячеслав Михайлов, Программный директор, Точка Кипения-Красноярск;

Игорь Куксин, Глава ЗАТО г. Железногорск

Отметим, мероприятие организовано в рамках грантовой поддержки Агентства развития малого и среднего бизнеса Красноярского края.

Чтобы поучаствовать в сессии, необходимо зарегистрироваться.

Читайте также: