Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.04
74,85
81,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Плодово-Ягодную станцию готовятся застраивать

Плодово-Ягодную станцию готовятся застраивать
Иллюстрация: pixabay.com

Группа компаний «Монолитхолдинг» обратилась в мэрию Красноярска с предложением сделать проект межевания земли для будущего жилого микрорайона. Он должен появиться недалеко от строящегося гольф-поля.

#НОВОСТИ

В администрации Красноярска дали застройщику 90 дней на проведение геодезических и геологических изысканий и создание проекта.

Панируется, что дома появятся между улицами Становой и Стасовой.

Проект жилого комплекса на Плодово-Ягодной станции в компании «Монолит-Холдинг» разработали еще несколько лет назад, но к его реализации так и не приступили.

Затем к проекту вернулись, однако, как пояснили тогда DK.RU в компании, «прежде чем приступать к строительству, его нужно актуализировать».

 

Плодово-Ягодную станцию готовятся застраивать 1

Напомним, планы о том, чтобы возвести жилые комплексы на территории Плодово-Ягодной станции, «Монолитхолдинг» озвучивал еще в 2016 году. Тогда предполагалось освоить 700 га земли, однако значительная часть этой территории уже отведена под гольф-поле.

Его, к слову, в правительстве края называют «Юдинской долиной». Это проект власти представили на КЭФ еще в марте 2022 года.

Планируется, чтот на территории в 200 гектаров будут созданы три зоны — рекреационная, научная и спортивная.

Гольф-поле появится именно в спортивной зоне. В правительстве края рассчитывают, что оно поспособствует увеличению инвестиционной и туристической привлекательности края.

В рекреационной разместятся места для отдыха, научный кластер с яблоневым садом расположится во второй зоне на площади в 10 гектаров.

Ранее DK.RU рассказывал, что красноярскую Плодово-Ягодную станцию обанкротили в 2012 году. Весной 2017-го эту землю выставили на торги.

 

Читайте также:

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел

  • Мэрия в третий раз выставляет на продажу комплекс бывшего пионерлагеря «Салют» на Е. Стасовой, 58.

  • На инфраструктуру Красноярска хотят занять почти 30 млрд рублей с помощью облигаций

    Эти деньги, вероятно, пойдут на дороги и сети в Октябрьском районе и «Солонцах-2». Сейчас вопрос дорабатывается с федеральными структурами, но власти полны оптимизма.

  • В Красноярске рядом с СФУ построят гольф-клуб

    Началась разработка проекта гольф-клуба, который планируют построить в Красноярске.

  • Антенное поле в Красноярске планируют отдать под строительство жилья

    Участок значится в списке неэффективно используемых земель, которые планируется вовлечь в оборот.

  •  

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперацииДепутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
  • Под санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского краяПод санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского края
  • Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на майКрасноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май
  • Ресторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывескуРесторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывеску
  • Компания МегаВатт построит завод в Красноярском краеКомпания МегаВатт построит завод в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.