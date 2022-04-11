Плодово-Ягодную станцию готовятся застраивать

Группа компаний «Монолитхолдинг» обратилась в мэрию Красноярска с предложением сделать проект межевания земли для будущего жилого микрорайона. Он должен появиться недалеко от строящегося гольф-поля.

В администрации Красноярска дали застройщику 90 дней на проведение геодезических и геологических изысканий и создание проекта.

Панируется, что дома появятся между улицами Становой и Стасовой.

Проект жилого комплекса на Плодово-Ягодной станции в компании «Монолит-Холдинг» разработали еще несколько лет назад, но к его реализации так и не приступили.

Затем к проекту вернулись, однако, как пояснили тогда DK.RU в компании, «прежде чем приступать к строительству, его нужно актуализировать».

Напомним, планы о том, чтобы возвести жилые комплексы на территории Плодово-Ягодной станции, «Монолитхолдинг» озвучивал еще в 2016 году. Тогда предполагалось освоить 700 га земли, однако значительная часть этой территории уже отведена под гольф-поле.

Его, к слову, в правительстве края называют «Юдинской долиной». Это проект власти представили на КЭФ еще в марте 2022 года.

Планируется, чтот на территории в 200 гектаров будут созданы три зоны — рекреационная, научная и спортивная.

Гольф-поле появится именно в спортивной зоне. В правительстве края рассчитывают, что оно поспособствует увеличению инвестиционной и туристической привлекательности края.

В рекреационной разместятся места для отдыха, научный кластер с яблоневым садом расположится во второй зоне на площади в 10 гектаров.

Ранее DK.RU рассказывал, что красноярскую Плодово-Ягодную станцию обанкротили в 2012 году. Весной 2017-го эту землю выставили на торги.

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