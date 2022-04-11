Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.04
74,85
81,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Потанин выкупит Росбанк у французской компании Societe Generale

Владимир Потанин выкупит Росбанк у французской компании Societe Generale
Иллюстрация: interros.ru

«Интеррос» Владимира Потанина купит Росбанк, который более 10 лет развивала в России французская группа Societe Generale. При этом банк сохранит управленческую команду, пишет РБК.

#НОВОСТИ

Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе.

Продажа банка связана с решением Societe Generale приостановить свою деятельность в России.

Владимир Потанин заявил, что «Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка:

«Важнейшей целью „Интерроса“ является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками».

В самом Росбанке заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме:

«„Интеррос“ обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе».

Выход Societe Generale из Росбанка прошел по «цивилизованной схеме» ухода зарубежных компаний, о которой ранее говорил Потанин, когда бизнес получает нового российского собственника, при этом «сохраняя устойчивость, рабочие места и возможности для развития».

Ранее бизнесмен предостерег россиян от скоропалительных решений в ответ на введение западом санкций. Он заявил, что «нужно крайне осторожно подходить к вопросу конфискации предприятий, которые покинули российский рынок».

Отметим, у Росбанка 4 млн клиентов в России. На 1 февраля он занимал 11-е место по размеру активов (1,57 трлн руб.) и капиталу (208,4 млрд руб.), согласно рэнкингу banki.ru. 

Добавим, «Интеррос» — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным.

За время существования компания реализовала более 25 удачных инвестиционных проектов почти во всех отраслях отечественной экономики.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперацииДепутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
  • Под санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского краяПод санкции попал владелец крупнейшего предприятия Красноярского края
  • Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на майКрасноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май
  • Ресторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывескуРесторан Mike&Molly на Взлетке поменяет формат и сменит вывеску
  • Компания МегаВатт построит завод в Красноярском краеКомпания МегаВатт построит завод в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.