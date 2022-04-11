Владимир Потанин выкупит Росбанк у французской компании Societe Generale
«Интеррос» Владимира Потанина купит Росбанк, который более 10 лет развивала в России французская группа Societe Generale. При этом банк сохранит управленческую команду, пишет РБК.
Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе.
Продажа банка связана с решением Societe Generale приостановить свою деятельность в России.
Владимир Потанин заявил, что «Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка:
«Важнейшей целью „Интерроса“ является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками».
В самом Росбанке заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме:
«„Интеррос“ обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе».
Выход Societe Generale из Росбанка прошел по «цивилизованной схеме» ухода зарубежных компаний, о которой ранее говорил Потанин, когда бизнес получает нового российского собственника, при этом «сохраняя устойчивость, рабочие места и возможности для развития».
Ранее бизнесмен предостерег россиян от скоропалительных решений в ответ на введение западом санкций. Он заявил, что «нужно крайне осторожно подходить к вопросу конфискации предприятий, которые покинули российский рынок».
Отметим, у Росбанка 4 млн клиентов в России. На 1 февраля он занимал 11-е место по размеру активов (1,57 трлн руб.) и капиталу (208,4 млрд руб.), согласно рэнкингу banki.ru.
Добавим, «Интеррос» — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным.
За время существования компания реализовала более 25 удачных инвестиционных проектов почти во всех отраслях отечественной экономики.
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