Владимир Потанин выкупит Росбанк у французской компании Societe Generale

«Интеррос» Владимира Потанина купит Росбанк, который более 10 лет развивала в России французская группа Societe Generale. При этом банк сохранит управленческую команду, пишет РБК.

Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе.

Продажа банка связана с решением Societe Generale приостановить свою деятельность в России.

Владимир Потанин заявил, что «Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка:

«Важнейшей целью „Интерроса“ является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками».

В самом Росбанке заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме:

«„Интеррос“ обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе».

Выход Societe Generale из Росбанка прошел по «цивилизованной схеме» ухода зарубежных компаний, о которой ранее говорил Потанин, когда бизнес получает нового российского собственника, при этом «сохраняя устойчивость, рабочие места и возможности для развития».

Ранее бизнесмен предостерег россиян от скоропалительных решений в ответ на введение западом санкций. Он заявил, что «нужно крайне осторожно подходить к вопросу конфискации предприятий, которые покинули российский рынок».

Отметим, у Росбанка 4 млн клиентов в России. На 1 февраля он занимал 11-е место по размеру активов (1,57 трлн руб.) и капиталу (208,4 млрд руб.), согласно рэнкингу banki.ru.

Добавим, «Интеррос» — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным.

За время существования компания реализовала более 25 удачных инвестиционных проектов почти во всех отраслях отечественной экономики.

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