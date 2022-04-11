Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.04
74,85
81,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Объявлены новые меры поддержки бизнеса в Красноярском крае

Объявлены новые меры поддержки бизнеса в Красноярском крае
Иллюстрация: yandex.ru

Краевой Минфин внес новые предложения в рамках второго пакета мер по поддержке бизнеса Красноярского края.

#НОВОСТИ

Стали известны подробности снижения УСН, о котором ДК писал ранее.

Чиновники предлагают для организаций и ИП, включенных в федеральный и краевой перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях санкций снизить минимальные ставки УСН на 2022 до:

  • 1% по объекту «доходы»,
  • 5% по объекту «доходы минус расходы».

Для этого бизнес-субъект должен соответствовать гарантировать:

  • сохранение численности работников не менее 90% на 1 марта 2022,
  • зарплату не ниже МРОТ.

По аналитическому прогнозу Минфина края пониженными ставками смогут воспользоваться более 11 тыс. налогоплательщиков, представляющий такие отрасли, как:

  • обрабатывающие (за исключением нефтепереработки, металлургии и табака),
  • социальные (здравоохранение, образование, спорт, культура, соцуслуги),
  • информация и связь,
  • рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка.

Кроме того, аналогичные налоговые ставки при применении УСН установлены для предпринимателей, имеющих статус социального предприятия.

Читайте нас на Telegram-канале ДК-Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперацииДепутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
  • Красноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на майКрасноярская авиакомпания открыла продажу билетов в Сочи на май
  • Компания МегаВатт построит завод в Красноярском краеКомпания МегаВатт построит завод в Красноярском крае
  • Фонд развития промышленности создали в Красноярском крае: суммы, сроки, ставкиФонд развития промышленности создали в Красноярском крае: суммы, сроки, ставки
  • Dog Osminog готовится выйти за пределы Красноярска. По франшизеDog Osminog готовится выйти за пределы Красноярска. По франшизе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.