Объявлены новые меры поддержки бизнеса в Красноярском крае

Краевой Минфин внес новые предложения в рамках второго пакета мер по поддержке бизнеса Красноярского края.

Стали известны подробности снижения УСН, о котором ДК писал ранее.

Чиновники предлагают для организаций и ИП, включенных в федеральный и краевой перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях санкций снизить минимальные ставки УСН на 2022 до:

1% по объекту «доходы»,

5% по объекту «доходы минус расходы».

Для этого бизнес-субъект должен соответствовать гарантировать:

сохранение численности работников не менее 90% на 1 марта 2022,

зарплату не ниже МРОТ.

По аналитическому прогнозу Минфина края пониженными ставками смогут воспользоваться более 11 тыс. налогоплательщиков, представляющий такие отрасли, как:

обрабатывающие (за исключением нефтепереработки, металлургии и табака),

социальные (здравоохранение, образование, спорт, культура, соцуслуги),

информация и связь,

рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка.

Кроме того, аналогичные налоговые ставки при применении УСН установлены для предпринимателей, имеющих статус социального предприятия.

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