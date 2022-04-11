Объявлены новые меры поддержки бизнеса в Красноярском крае
Краевой Минфин внес новые предложения в рамках второго пакета мер по поддержке бизнеса Красноярского края.
Стали известны подробности снижения УСН, о котором ДК писал ранее.
Чиновники предлагают для организаций и ИП, включенных в федеральный и краевой перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях санкций снизить минимальные ставки УСН на 2022 до:
- 1% по объекту «доходы»,
- 5% по объекту «доходы минус расходы».
Для этого бизнес-субъект должен соответствовать гарантировать:
- сохранение численности работников не менее 90% на 1 марта 2022,
- зарплату не ниже МРОТ.
По аналитическому прогнозу Минфина края пониженными ставками смогут воспользоваться более 11 тыс. налогоплательщиков, представляющий такие отрасли, как:
- обрабатывающие (за исключением нефтепереработки, металлургии и табака),
- социальные (здравоохранение, образование, спорт, культура, соцуслуги),
- информация и связь,
- рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка.
Кроме того, аналогичные налоговые ставки при применении УСН установлены для предпринимателей, имеющих статус социального предприятия.
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