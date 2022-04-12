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Компании «Полюс» поменяли гендиректора

Компании «Полюс» поменяли гендиректора
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Прежний глава компании покинул этот пост ради собственного бизнеса.

#НОВОСТИ
Генеральный директор «Полюса» Павел Грачев покидает свой пост и выходит из состава Совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.
 
Грачев руководил организацией с 2014 года. Как говорят в пресс-службе, уйти с этой должности он решил, чтобы сосредоточиться на развитии собственных бизнес-проектов.
 
Новым генеральным директором «Полюса» станет Алексей Востоков. Он работает в компании с 2014 года и до назначения отвечал за корпоративное управление и международное сопровождение. Также он занимал должность корпоративного секретаря компании и участвовал в ряде ее крупных сделок: например, Re-IPO и приобретение месторождения «Сухой Лог». Является членом Совета директоров «Лензолота» (входит в группу «Полюс»).
 
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Автор: Петр Савельев
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