СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров
Бывший глава «угольщиков» теперь возглавит энергетическую компанию, а на его место придет человек из «Русагро».
Решение [о возвращении Солженицына] связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания — НТК) и энергетического подразделения (СГК)», — говорят в компании.
Совмещение должностей в СУЭК и СГК поможет стабильному обеспечению системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, развитию новых логистических маршрутов», — комментируют в пресс-службе энергетиков.
С самого первого дня Максиму предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к фундаментально новым условиям в силу тяжелейшего геополитического напряжения. За последние недели поменялись возможности финансирования, коммерческие отношения, наземная и морская логистика, работа с поставщиками оборудования и услуг», — сказал председатель Совета директоров СУЭК Самир Брихо.
На яхту Андрея Мельниченко, владевшего до 2022 компаниями СУЭК, СГК и Еврохим, финансовой гвардией Италии наложен арест в рамках санкций Евросоюза.
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