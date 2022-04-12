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СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров

СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров
Иллюстрация: pixabay.com

Бывший глава «угольщиков» теперь возглавит энергетическую компанию, а на его место придет человек из «Русагро».

#НОВОСТИ
Генеральный директор компании СУЭК Степан Солженицын покинул свой пост и возглавил Сибирскую энергетическую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
 
СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров 1
Фото: sibgenco.online
Ранее Солженицын уже руководил генерирующей компаний, но в мае 2020-го возглавил СУЭК, в которую СГК входит как подразделение.
Решение [о возвращении Солженицына] связано с ускорением выполнения плана по выделению логистического оператора (Национальная транспортная компания — НТК) и энергетического подразделения (СГК)», — говорят в компании.
При этом новый гендир СГК станет и первым замом заместителя генерального директора СУЭК.
Совмещение должностей в СУЭК и СГК поможет стабильному обеспечению системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, развитию новых логистических маршрутов», — комментируют в пресс-службе энергетиков.
Главой же Сибирской угольно-энергетической компании станет Максим Басов, который до этого с 2003 по 2021 год руководил группой «Русагро».
 
СУЭК и СГК поменяли генеральных директоров 2
Фото: traid24.com
С самого первого дня Максиму предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к фундаментально новым условиям в силу тяжелейшего геополитического напряжения. За последние недели поменялись возможности финансирования, коммерческие отношения, наземная и морская логистика, работа с поставщиками оборудования и услуг», — сказал председатель Совета директоров СУЭК Самир Брихо.
Напомним, что СУЭК стала практически полным владельцем СГК (99,94% уставного капитала на тот момент) в августе 2018 года. Обе компании, по данным «Интерфакс», контролировались Андреем Мельниченко. Однако в марте 2022 года он покинул состав Совета директоров угольно-энергетической компании и вышел из числа ее акционеров (до этого он контролировал 92,2% ее акций), попав под санкции Евросоюза. Также он перестал быть бенефициаром EuroChem Group. Кто сейчас владеет долями Мельниченко, неизвестно.
 
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Автор: Петр Савельев
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