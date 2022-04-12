Олег Дерипаска: «Импортозамещение — это бигуди на лысую голову. России нужен экспорт»

Российский экспорт должен сменить вектор. Без этого не построить нормальную экономику — ни господдержка в ее сегодняшнем виде, ни импортозамещение не помогут, считает основатель «Русала».

Мы начали богатеть как страна где-то к 2007 году. Почему? Потому что где-то к 2003 году мы смогли с нашим основным торговым партнером, с Европейским Союзом, многие процессы гармонизировать: начали понимать, какие товары им нужны, как они должны быть упакованы, как доставлены. И, соответственно, начался масштабный экспорт. Нужно понимать, что наша страна, в силу разных причин, в том числе исторических, богатеет только в тот момент, когда у нее есть хороший экспорт. Помните Столыпина и его реформы, когда мы пуды хлеба и масла, пеньку — все — повезли туда.

Так и сейчас. Если старые каналы экспорта будут по той или иной причине закрыты, нужно будет потратить много сил для поиска и организации новых. На это должны быть направлены все наши усилия. Не надо эти бигуди на лысую голову с импортозамещением. Конечно, они важны — эти игрушки из прошлой жизни, которую нам никто не вернет, этот маркет на Андроиде. Но нам нужно найти новые экспортные рынки. И сделать это нужно за следующие 4-5 лет и тогда, лет через 10, мы сможем построить такую же успешную рыночную экономику, как она была в 2007 году, но не с европейскими партнерами, а другими — из ЮВА, Китая, Индии, Южной Америки.

Но для этого экспортом нужно очень серьезно заниматься. Нужно забыть про весь этот «Газмяс», госкапитализм, про всю эту ерунду с госбанками и вернуться назад, в рыночные отношения. В 90-е годы, легко было увидеть успешного человека. Человек, который заработал на экспорте в Германию каких-нибудь деревянных поддонов, паллет и т.п.

Вот и сейчас нам нужно помогать тем людям, которые смогут экспортировать в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку и Америку. Это сложный процесс. Можно, конечно, мечтать, что нас простят. А нужно заняться тем, чтобы у нас были суда, локомотивы, порты, крановые хозяйства, транспортные коридоры, логистика, причалы в портах. Не только у нас в стране, но и там, куда мы везем. Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей из этих стран. Дать возможность многим начать сначала этот цикл.

Еще раз: мы сможем увидеть нашу страну не только свободной, вольной, но и состоятельной, если будет экспорт. Каналы прошлого экспорта нам пытаются закрыть. Часть, наверное, закроют. Может быть, большую. Успехом будет, если следующие 18 месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача.

Второй безусловный приоритет — это сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов. И нет никакого жилищного строительства, если кто-то здесь предложит «льготную» ипотеку за 12%. Или почему у нас в Пензе, Красноярске, Иркутске будет первичная ипотека под 20%? Ну это невозможно. Ипотека должна быть 4–5%, и она никак не повлияет на инфляцию.

По материалам интервью на открытии лицея в Усть-Лабинске.

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