Олег Дерипаска: «Импортозамещение — это бигуди на лысую голову. России нужен экспорт»
Российский экспорт должен сменить вектор. Без этого не построить нормальную экономику — ни господдержка в ее сегодняшнем виде, ни импортозамещение не помогут, считает основатель «Русала».
Но для этого экспортом нужно очень серьезно заниматься. Нужно забыть про весь этот «Газмяс», госкапитализм, про всю эту ерунду с госбанками и вернуться назад, в рыночные отношения. В 90-е годы, легко было увидеть успешного человека. Человек, который заработал на экспорте в Германию каких-нибудь деревянных поддонов, паллет и т.п.
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Олег Дерипаска: Нам не нужна столица в Москве, перенесем ее в Сибирь
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