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Разбор кейсов и вебинары: бизнес приглашают в программу для быстрорастущих компаний

Разбор кейсов и вебинары: бизнес приглашают в программу для быстрорастущих компаний
Иллюстрация: pixabay.com

Малые и средние инновационные предприятия края могут поучаствовать в бесплатной онлайн-программе Корпорации МСП для быстрорастущих компаний. Отбор участников будет конкурсный.

#НОВОСТИ

Проект ориентирован на компании, которые находятся на этапе устойчивого роста и имеют перспективу стать значимым игроком в своей нише.

Чтобы стать участников программы, предприятия должны работать на рынке не меньше 4-х лет, иметь в штате 3-х и более сотрудников на ключевых позициях, обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности и показывать совокупный среднегодовой темп роста выручки не менее 10%.

С предпринимателями будут работать опытные бизнес-тренеры: обсудят вопросы стратегического развития, трансформации продукта, расширения рынков сбыта, оптимизации и масштабирования бизнеса в меняющихся экономических условиях.

Программа акселератора предусматривает разбор кейсов от лидеров российского бизнеса и обучающие вебинары на темы технологического менеджмента, производства, логистики, работы с клиентским сервисом и оптимизации каналов продаж

В рамках программы также обсудят участие в закупках, бизнес-аналитике, антикризисному управлению, работе с инвестиционным потенциалом, реструктуризации компаний и т.д.

«Чтобы помочь им достичь поставленных целей, мы привлекаем опытных экспертов в сфере интенсивного роста бизнеса. Мы также готовы предложить выпускникам акселератора программы льготного кредитования, лизинга и дальнейшее сопровождение», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Предприниматели края могут отправить заявки на участие в акселераторе инноваций до 14 апреля 2022 года через Цифровую платформу МСП.РФ.

Ранее DK.RU сообщал, что правительство РФ объявило о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.

В целом в Красноярском крае власти предпринимают ряд мер, чтобы в текущих экономических реалиях сохранить экономику и помочь бизнесу.
 
Так, регион оказался в числе лидеров по антикризисным мерам - регион занял третью строчку рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций.
 

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Автор: Юлия Тарабан
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