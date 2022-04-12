Разбор кейсов и вебинары: бизнес приглашают в программу для быстрорастущих компаний
Малые и средние инновационные предприятия края могут поучаствовать в бесплатной онлайн-программе Корпорации МСП для быстрорастущих компаний. Отбор участников будет конкурсный.
Проект ориентирован на компании, которые находятся на этапе устойчивого роста и имеют перспективу стать значимым игроком в своей нише.
Чтобы стать участников программы, предприятия должны работать на рынке не меньше 4-х лет, иметь в штате 3-х и более сотрудников на ключевых позициях, обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности и показывать совокупный среднегодовой темп роста выручки не менее 10%.
С предпринимателями будут работать опытные бизнес-тренеры: обсудят вопросы стратегического развития, трансформации продукта, расширения рынков сбыта, оптимизации и масштабирования бизнеса в меняющихся экономических условиях.
Программа акселератора предусматривает разбор кейсов от лидеров российского бизнеса и обучающие вебинары на темы технологического менеджмента, производства, логистики, работы с клиентским сервисом и оптимизации каналов продаж
В рамках программы также обсудят участие в закупках, бизнес-аналитике, антикризисному управлению, работе с инвестиционным потенциалом, реструктуризации компаний и т.д.
«Чтобы помочь им достичь поставленных целей, мы привлекаем опытных экспертов в сфере интенсивного роста бизнеса. Мы также готовы предложить выпускникам акселератора программы льготного кредитования, лизинга и дальнейшее сопровождение», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предприниматели края могут отправить заявки на участие в акселераторе инноваций до 14 апреля 2022 года через Цифровую платформу МСП.РФ.
Ранее DK.RU сообщал, что правительство РФ объявило о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.
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