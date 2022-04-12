Bellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытию

Заведение Hello Vino откроется на месте закрывшегося Bon cafe на перекрестке Ленина-П.Коммуны.

Анатолий Ващенко, владелец ресторанного холдинга, сообщил, что окончание ремонтных работ задерживается в связи с текущей экономической ситуацией, но открытие нового заведения под вопросом не стоит.

По словам г-на Ващенко Hello Vino откроется в июне 2022, где красноярцев и гостей столицы края будет ожидать зал ресторации площадью 165 кв. м, рассчитанный на полсотни мест.

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