Bellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытию
Заведение Hello Vino откроется на месте закрывшегося Bon cafe на перекрестке Ленина-П.Коммуны.
Анатолий Ващенко, владелец ресторанного холдинга, сообщил, что окончание ремонтных работ задерживается в связи с текущей экономической ситуацией, но открытие нового заведения под вопросом не стоит.
По словам г-на Ващенко Hello Vino откроется в июне 2022, где красноярцев и гостей столицы края будет ожидать зал ресторации площадью 165 кв. м, рассчитанный на полсотни мест.
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