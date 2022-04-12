Прожарка: Авиакомпания «АЗУР эйр» оштрафована Роспотребнадзором

Краевой арбитражный суд в тяжбе между компанией «Азур эйр» и региональным Роспотребнадзором выбрал позицию защиты потребителя.

Перевозчик в апелляции требовал отменить штраф, наложенный на него по итогам событий 2021 — 29 июня «АЗУР» выполнял рейс Куба…Россия (Кайо-Коко…Варадеро…Москва), после которого пассажиры пожаловались на высокую температуру в салоне самолета. После расследования было зафиксировано, что

При выполнении полета по маршруту Кайо-Коко…Варадеро средняя температура составляла 32,5С°. Позже по маршруту Варадеро…Москва температура воздуха в салоне составляла 26,5С°. В аэропорту Внуково (Москва) установлен кратковременный сбой системы регулировки», — сообщают в Арбитражном суде.

По факту допущенных нарушений Роспотребнадзор привлек авиакомпанию к административной ответственности — штраф 20 тыс. рублей.

Перевозчик пытался опротестовать штраф его в Арбитражном суде, но потерпел фиаско.

Поскольку юридическое лицо авиакомпании зарегистрировано на территории Красноярска (ул.Взлетная, 57, пом. 29), поэтому дело рассматривалось в столице региона.

Это не первое нарушение авиакомпании, ранее ДК сообщал, что в 2017 по представлению Красноярской транспортной прокуратуры на «АЗУР Эйр» был наложен штраф за многочисленные задержки чартерных рейсов, отправлявшихся из разных городов.

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