«Не продается „КомсоМОЛЛ“»: половину площадей красноярского ТЦ снова выставили на продажу

В общей сложности за них хотят почти 800 млн рублей.

Помещения в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу. Соответствующие объявления появились на сайтах Avito и ЦИАН .

В первом случае речь идет о бывшем кинотеатре, расположенном на третьем этаже торгового центра (плюс офис на четвертом). Площадь всех помещений лота составляет 4 191,6 кв.м. За них (вместе с установленным здесь кинооборудованием) хотят 65 млн рублей.

Сейчас этими помещениями владеет «Московский кредитный банк», которому они достались за долги. Ранее здесь работал кинотеатр «Космик», а до него — «Тетерин фильм» и еще ранее «Киномечта».

Также на продажу одним лотом выставлены помещения общей площадью 26 292 кв.м. — это почти половина всего «КомсоМОЛЛа». За них хотят 720 млн рублей — как сказано в объявлении, цена обсуждается. Кто именно продает эти площади, достоверно неизвестно — возможно, «Альфа-Банк», который осенью 2017 года купил этот ТРЦ. Однако, как выяснили в НГС24, их не могут продать уже больше года.

Изначально «КомсоМОЛЛом» владела компания «Логистикинвест» (входила в DVI Group Вячеслава Каминского), которая выкупила его (ТРЦ) у прежнего собственника и достроила. Деньги на это — 1 млрд рублей — в 2013 году дал «Альфа-Банк». Через два года девелопер перестал вовремя платить по кредитам, что привело «КомсоМОЛЛ» к банкротству, которое сочли преднамеренным. Сам же Каминский был объявлен в международный розыск после того, как покинул Россию осень. 2017 года.

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