Красноярску добавили денег на дороги, детсады и электротранспорт
В общей сложности речь идет о более чем 6 млрд рублей за три года.
Доходная часть бюджета Красноярска 2022 — 2024 года увеличится на 6,3 млрд рублей, которые поступят из вышестоящих бюджетов. Об этом стало известно по итогам внеочередной сессии Горсовета, которая и рассматривала эту корректировку.
Эти средства распределятся между несколькими направлениями деятельности муниципалитета. В частности, они пойдут:
- 1,8 млрд — на содержание улиц, благоустройство, ликвидацию свалок, освещение;
- 1,4 млрд — на модернизацию библиотек, дополнительные места в детсадах, организацию летнего отдыха и т.п.;
- 1,1 млрд — на переселение из аварийного жилья, жилье для детей-сирот;
- 700 млн — на приобретение электротранспорта.
Как рассказали в городском парламенте, большая часть этих денег — 4,4 млрд — поступят в бюджет уже в 2022 году. Остальные — в 2023-2024-м.
Представленной корректировкой, в том числе, предусматриваются средства на приобретение детского сада в Советском районе, проектирование и строительство детского сада на улице Крайней, школы в 7 микрорайоне Аэропорт. Дополнительно к 7 детским садам, планируемым к капитальному ремонту, предполагается капитальный ремонт еще 18-ти дошкольных учреждений, а к запланированному ремонту 11 школ дополнительно планируется добавить еще 6 школ», — рассказали в Горсовете.
После обсуждения корректировку отправили на дополнительное рассмотрение в профильную комиссию. Когда это произойдет и, соответственно, когда ее примут, сейчас неизвестно, но обещают, что в ближайшее время.
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