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Джекпот: Красноярск ожидает потепление до +21С

Джекпот: Красноярск ожидает потепление до +21С
Иллюстрация: newsib.net

Синоптики обещаю плавное потепление в краевом центре с 13 по 17 апреля с дневными температурами до +21°C.

#НОВОСТИ

Сегодня днем в городе ожидается до +7°C.

В четверг до +11°C.

В пятницу до +15°C.

В субботу +18°C.

Воскресенье может стать рекордным в этом апреле с +21°C.

Ночные температуры станут положительными, порядка +5°C.

С четверга метеорологи прогнозируют ясную погоду.

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Автор: Петр Савельев
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