Джекпот: Красноярск ожидает потепление до +21С
Синоптики обещаю плавное потепление в краевом центре с 13 по 17 апреля с дневными температурами до +21°C.
Сегодня днем в городе ожидается до +7°C.
В четверг до +11°C.
В пятницу до +15°C.
В субботу +18°C.
Воскресенье может стать рекордным в этом апреле с +21°C.
Ночные температуры станут положительными, порядка +5°C.
С четверга метеорологи прогнозируют ясную погоду.
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