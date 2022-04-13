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В Красноярске продают еще один известный недострой

В Красноярске продают еще один известный недострой
Иллюстрация: avito.ru

В Красноярске выставили на продажу недострой на ул. Белинского, 7. Здание построено на 62%, планировалось, что здесь будет офисный центр, однако возведение объекта было приостановлено.

#НОВОСТИ

В 2020 году суд постановил продать недостроенное здание через торги.

Объявление о продаже здания появилось на сайте Авито. Объект площадью 931 кв.м продают за 80 млн руб. Вместе с продажей здания передается и право аренды земельного участка площадью 3 045 кв. м.

В объявлении указано, что к участку подведены все коммуникации, заключены договора с ресурсоснабжающими организациями, однако в здании нет отопления:

«Очень перспективное расположение — хороший трафик, напротив расположен ТЦ Комсомолл. Электричество 70 Квт. Получено разрешение на строительство, проведены все согласования. Здание проектировали грамотно „без лишней нагрузки“ чтобы можно было легко ввести в эксплуатацию без лишних затрат. Рассматриваем различные формы продажи, возможен вариант привлечения арендатора (проект в высокой степени готовности)».

В Красноярске продают еще один известный недострой 1

Владельцем недостроя является предприниматель Алексей Гурин, он купил это здание за 35 миллионов рублей у строительной компании «Комфортстрой».

Ранее DK.RU сообщал, что на продажу выставили помещения в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». В общей сложности за них хотят почти 800 млн рублей.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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