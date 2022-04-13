Hoff вместо IKEA: в Красноярске нашли аналог известному бренду

Красноярские компании, которые раньше занимались доставкой товаров из IKEA, сейчас занимаются доставкой мебели и предметов интерьера от других производителей.

Так, некоторые фирмы горожанам предлагают мебель Hoff.

«Дорогие наши клиенты, мы понимаем, как тяжело оставаться без любимых товаров и делаем все, чтобы исправить положение. Для вас мы активно ищем аналоги достойного качества по приятной цене. Нам уже есть, что предложить. Мы готовы привезти для вас любой товар, доступный на сайте Hoff.ru», — пишут сотрудники одной из служб доставки из IKEA .

Отметим, Hoff — российская сеть по продаже мебели и товаров для дома. Компания основана в 2008 году. В Красноярске нет магазина сети, ближайший находится в Новосибирске.

Напмоним, из-за западных санкций компания IKEA приостановила работу своих магазинов в России. Работать перестали обычные и интернет-магазины, а также студии компании.

Ранее DK.RU сообщал, что в конце марта россияне стали массово подавать заявки на регистрацию Dior, IKEA и Audi.

Что касается компании IKEA, то бизнес попытался зарегистрировать марку «Идея» и «Идея Мебельная Фабрика», при этом были использованы цветовые решения и стилистика IKEA.

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