Сервис «Авито» открыл собственные пункты доставки в Красноярске

Город оказался в числе первых, где появятся такие точки. Всего по стране их будет 18. Но это только пока.

В Красноярске открылись первые брендированные пункты выдачи заказов сервиса «Авито доставка» — логистического «подразделения» популярного сервиса объявлений.

Всего их в городе три:

на 78 Добровольческой бригады, 19, ст. 1, 2;

на Ярыгинской набережной, 15, ст. 1;

на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 61, ст. 1.

Здесь можно не только получить, но и отправить заказы. Главное, чтоб стоимость посылки не превышала 150 тыс. рублей, вес — 15 кг, а габариты г выходили за рамки 120×80×50 см.

Собственные точки «Авито Доставка» открывает совместно с компанией логистической компанией EXMAIL. На данный момент их 18 по России. Причем больше чем в Красноярске, только в одном городе — Новосибирске. В остальных по одной. Всего до конца 2022 года компания планирует открыть более 350 таких точек.

Популярность Авито Доставки возрастает с каждым месяцем. Поэтому для нас очень важно как масштабирование сети точек выдачи посылок — чтобы наши клиенты могли легко найти пункт у дома, — так и их совершенствование — расширение функционала, приятный дизайн, увеличенная минимальная площадь, по сравнению со стандартной, принятой в отрасли», — рассказал руководитель департамента логистики «Авито» Сергей Пустыльник.

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