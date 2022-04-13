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Сервис «Авито» открыл собственные пункты доставки в Красноярске

Сервис «Авито» открыл собственные пункты доставки в Красноярске
Иллюстрация: Avito

Город оказался в числе первых, где появятся такие точки. Всего по стране их будет 18. Но это только пока.

#НОВОСТИ
В Красноярске открылись первые брендированные пункты выдачи заказов сервиса «Авито доставка» — логистического «подразделения» популярного сервиса объявлений.
 
Всего их в городе три:
  • на 78 Добровольческой бригады, 19, ст. 1, 2;
  • на Ярыгинской набережной, 15, ст. 1;
  • на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 61, ст. 1.
Здесь можно не только получить, но и отправить заказы. Главное, чтоб стоимость посылки не превышала 150 тыс. рублей, вес — 15 кг, а габариты г выходили за рамки 120×80×50 см.
 
Собственные точки «Авито Доставка» открывает совместно с компанией логистической компанией EXMAIL. На данный момент их 18 по России. Причем больше чем в Красноярске, только в одном городе — Новосибирске. В остальных по одной. Всего до конца 2022 года компания планирует открыть более 350 таких точек.
Популярность Авито Доставки возрастает с каждым месяцем. Поэтому для нас очень важно как масштабирование сети точек выдачи посылок — чтобы наши клиенты могли легко найти пункт у дома, — так и их совершенствование — расширение функционала, приятный дизайн, увеличенная минимальная площадь, по сравнению со стандартной, принятой в отрасли», — рассказал руководитель департамента логистики «Авито» Сергей Пустыльник.
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Автор: Петр Савельев
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