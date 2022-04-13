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Хлебопекарням выдадут поддержку на 108 млн рублей

Хлебопекарням выдадут поддержку на 108 млн рублей
Иллюстрация: fotostrana.ru

Хлебопекарням Красноярского края частично возместят затраты на изготовление и реализацию продукции из федерального и краевого бюджетов.

#НОВОСТИ

Руководители хлебопекарных предприятий отмечают рост затрат на сырье, упаковку, логистику, обслуживание оборудования. Поддержка предусмотрена, чтобы в нынешних условиях сдержать и стабилизировать в крае отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Предприятия, зафиксировавшие стоимость своей продукции, могут рассчитывать на субсидии ежемесячно до конца года», — сообщил Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли края.

Возмещение затрат идет из расчета 5 тыс. рублей за тонну хлебобулочных изделий, которые были изготовлены и проданы.

По аналитическим данным Минсельхоза хлебобулочные изделия в крае производят свыше трех сотен предприятий, среди которых есть такие крупные как «ДиХлеб», «Березовский», «Жар.Птица», «Норильский хлебозавод», «Ярхлеб». В 2021 в крае произведено 80 тыс. т хлебобулочных изделий.

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Автор: Петр Савельев
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