Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
79,62
86,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска запустят чартеры на Алтай

Из Красноярска запустят чартеры на Алтай
Иллюстрация: ga-airport.ru

Перелеты будут совершать в рамках пакетных туров, которые стартуют в конце июля.

#НОВОСТИ
Туроператор FUN&SUN (быв. TUI Россия) запустит чартерные рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
 
Возить этими рейсами компания собирается туристов, которые приобрели один из ее туров. Их продолжительность составляет 8 дней/7 ночей, а цены начинаются от 27,1 тыс. руб.
 
Стартует полетная программа 24 июля и продлится до конца августа.
 
Такие же рейсы в рамка пакетных туров на Алтай FUN&SUN запускает из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти программы стартуют 12 июня. Минимальная цена тура из Москвы — 42,9 тыс.руб, а из Санкт-Петербурга — 40,8 тыс. руб.
 
Читайте нас в telegram-канале «ДК-Красноярск»
 
По теме:

В марте количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой для поездок в другие города, как и тех, кто пользовался воздушным транспортом, увеличилось.

Сочинский аэропорт станет «транзитным» для рейсов Красноярск...Зарубежье

Рейсы Красноярск — Сочи состыкуют с несколькими зарубежными направлениями.

Авиакомпания «Ямал» запустит рейсы Красноярск…Горно-Алтайск…Тюмень

Также из Горно-Алтайска можно будет улететь в Екатеринбург, минуя Москву.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Депутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперацииДепутат Горсовета поехал на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации
  • Олег Дерипаска: «Импортозамещение — это бигуди на лысую голову. России нужен экспорт»Олег Дерипаска: «Импортозамещение — это бигуди на лысую голову. России нужен экспорт»
  • Центр Мира возвращается в КрасноярскЦентр Мира возвращается в Красноярск
  • Bellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытиюBellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытию
  • Hoff вместо IKEA: в Красноярске нашли аналог известному брендуHoff вместо IKEA: в Красноярске нашли аналог известному бренду
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.