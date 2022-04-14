Из Красноярска запустят чартеры на Алтай

Перелеты будут совершать в рамках пакетных туров, которые стартуют в конце июля.

Туроператор FUN&SUN (быв. TUI Россия) запустит чартерные рейсы из Красноярска в Горно-Алтайск. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Возить этими рейсами компания собирается туристов, которые приобрели один из ее туров. Их продолжительность составляет 8 дней/7 ночей, а цены начинаются от 27,1 тыс. руб.

Стартует полетная программа 24 июля и продлится до конца августа.

Такие же рейсы в рамка пакетных туров на Алтай FUN&SUN запускает из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти программы стартуют 12 июня. Минимальная цена тура из Москвы — 42,9 тыс.руб, а из Санкт-Петербурга — 40,8 тыс. руб.

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