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Министрам промышленности и экологии Красноярского края назначили новых замов

Министрам промышленности и экологии Красноярского края назначили новых замов
Иллюстрация: pixabay.com

В правительстве региона произошли небольшие кадровые перестановки — помимо двух назначений, один чиновник покинул свое кресло.

#НОВОСТИ
Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал три распоряжения о кадровых перестановках. Сообщения об этом опубликованы на официальном портале кабинета министров региона.
 
Так, на должность заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Александр Байков. Работать он будет по контракту, который заключен на один год.
 
Также нового зама получил и министр экологии и рационального природопользования края. Это место займет Виктор Макушин. С ним тоже заключен контракт, но на два года.
 
А вот контракт с заместителем министра спорта Красноярского края Владимиром Пьяных продлевать не стали. Теперь он покидает «серый дом». Будет ли кто-то назначен на его место, пока неизвестно.
 
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Автор: Петр Савельев
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