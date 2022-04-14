Министрам промышленности и экологии Красноярского края назначили новых замов

В правительстве региона произошли небольшие кадровые перестановки — помимо двух назначений, один чиновник покинул свое кресло.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал три распоряжения о кадровых перестановках. Сообщения об этом опубликованы на официальном портале кабинета министров региона.

Так, на должность заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Александр Байков. Работать он будет по контракту, который заключен на один год.

Также нового зама получил и министр экологии и рационального природопользования края. Это место займет Виктор Макушин. С ним тоже заключен контракт, но на два года.

А вот контракт с заместителем министра спорта Красноярского края Владимиром Пьяных продлевать не стали. Теперь он покидает «серый дом». Будет ли кто-то назначен на его место, пока неизвестно.

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