Министрам промышленности и экологии Красноярского края назначили новых замов
В правительстве региона произошли небольшие кадровые перестановки — помимо двух назначений, один чиновник покинул свое кресло.
Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал три распоряжения о кадровых перестановках. Сообщения об этом опубликованы на официальном портале кабинета министров региона.
Так, на должность заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Александр Байков. Работать он будет по контракту, который заключен на один год.
Также нового зама получил и министр экологии и рационального природопользования края. Это место займет Виктор Макушин. С ним тоже заключен контракт, но на два года.
А вот контракт с заместителем министра спорта Красноярского края Владимиром Пьяных продлевать не стали. Теперь он покидает «серый дом». Будет ли кто-то назначен на его место, пока неизвестно.
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