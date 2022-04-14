Президенту Путину рассказали о красноярской Арктике

Губернатор Красноярского края принял участие в совещании по вопросу развития Арктической зоны России под председательством президента Владимира Путина. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Александр Усс рассказал, что Красноярский край — крупнейший регион РФ, охватывающий северные территории.

При этом площадь красноярской Арктической зоны составляет более 1 млн кв. км. — это 23 % от всей Арктической зоны России

Край также входит в десятку регионов по объёму привлекаемых инвестиций. Их существенная доля приходится на проекты красноярской Арктики.

Так, на Таймыре реализуется крупный инвестиционный проект «Восток Ойл».

«Он позволит краю выйти на беспрецедентные объемы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира, а также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути», — сообщили в правительстве края.

Комплексный проект «Южный кластер», который направлен на увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей, реализуется в Норильском промышленном районе.

Также в крае реализуется режим Арктической зоны РФ, в состав которой вошли 11 резидентов, работающих в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности.

Наиболее крупный проект — проект компании «Северная звезда» по созданию Западно-Таймырского угольного кластера.

Еще 21 инвестор находится на этапе подготовки документов.

Реализации инвестпроектов способствует и специальный налоговый режим, который введён в крае с 2020 года. Для компаний, включенных в реестр участников РИП, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций.

Для малого и среднего бизнеса, который работает в Арктической зоне, с 2021 года действуют региональные налоговые преференции.

Еще одной важной составляющей работы в Арктике является программа социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В ее реализации помогают средства компании «Норильский никель», федерального и краевого бюджетов.

Александр Усс также рассказал о возможности строительства небольшого порта ниже по течению Енисея.

Он позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и перенаправить часть потоков через Енисей на Северный морской путь.

«Для Красноярского края Арктическая зона — очень перспективная территория, с которой мы связываем и наше настоящее, и будущее развитие», — отметил Губернатор.

Ранее DK.RU сообщал, что на Таймыре построят ветропарк для морского порта «Енисей». Мощность ветропарка составит 4 МВт.

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