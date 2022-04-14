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Перед празднованием 9 Мая Томская область отменила пандемийные ограничения

Перед празднованием 9 Мая Томская область отменила пандемийные ограничения
Иллюстрация: bezformata.com

В Томской области были сняты «практически все введенные ранее ограничения по ковиду», —сообщает пресс-служба администрации региона.

#НОВОСТИ

Пятая волна в области завершилась. Поэтому региональный оперштаб принял решение снять практически все введенные ранее ограничения по ковиду с учетом уровня коллективного иммунитета и текущей заболеваемости. Масочный режим, к сожалению, мы не отменяем. Однако жесткого преследования за отсутствие масок для покупателей и пассажиров не будет», — сказал Сергей Жвачкин, губернатор региона, в видеообращении к жителям.

Обязанность носить маски остается только за сотрудниками медицинских учреждений, сферы обслуживания, досуга и общепита.

Также г-н Жвачкин заявил, что в 2022 в Томске в честь празднования 9 Мая будет проведен парад Победы в полном формате с праздничным салютом. В муниципалитетах региона организуют шествие «Бессмертного полка». По его словам, состояние эпидемиологической ситуации благоприятное и позволяет провести традиционные массовые мероприятия.

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Автор: Петр Савельев
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