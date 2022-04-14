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Предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис

Предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис
Иллюстрация: pixabay.com

Новый сервис «Производственная кооперация и сбыт» стал доступен на платформе МСП. Сервис создан, чтобы помочь предпринимателям в реализации их продукции.

#НОВОСТИ

Он поможет найти новых проверенных партнёров-поставщиков и понять, в каком направлении развивать или переориентировать своё производство.

Сервис создан, чтобы объединить производителей продукции и заказчиков, которые хотят найти себе нового партнёра на место иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

На платформе МСП.РФ подобран реестр проверенных производственных предприятий с успешным опытом поставок, рассказали в правительстве края.

«Вторая часть сервиса — „Витрина закупок малого объёма“ — „одно окно“ для доступа малых и средних предприятий к небольшим закупкам крупных компаний. Как это работает? Бизнес находит госзакупку по своему профилю на портале, кликает на неё и переходит на торговую площадку, где закупка размещена заказчиком. И там может заявиться на участие в закупке», — пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

В течение месяца функционал нового сервиса федеральной цифровой платформы планируют расширить.

Напомним, цифровая платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее DK.RU рассказывал, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ  объявило о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.

 

Автор: Юлия Тарабан
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