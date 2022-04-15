«Аврора» снизила цены на билеты до Южно-Сахалинска. Ненадолго
Стоимость перелета снизилась более чем вдвое. Акция распространяется лишь на рейсы, которые запланированы на май.
Перелеты будут совершать в рамках пакетных туров, которые стартуют в конце июля.
Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета
Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.
Красноярский аэропорт: санкции подрезали крылья «грузовикам»
Самолеты через воздушную гавань стали летать реже, а грузов перевозить меньше. А вот в пассажирском сегменте все еще отмечается рост.
«И поезда, и самолеты»: санкции не отбили у красноярцев желание путешествовать
В марте количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой для поездок в другие города, как и тех, кто пользовался воздушным