«Аврора» снизила цены на билеты до Южно-Сахалинска. Ненадолго

Стоимость перелета снизилась более чем вдвое. Акция распространяется лишь на рейсы, которые запланированы на май.

Авиакомпания «Аврора» запустила акцию на рейсы в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Теперь цена билета в одну сторону начинается от 4 000 рублей против 9 000 ранее. Однако акция распространяется только на майские рейсы, но действует на билеты и туда, и обратно.

По маршруту Красноярск — Южно-Сахалинск «Аврора» начала перевозить пассажиров в августе 2021 года. До этого на этом направлении работала ее материнская компания — «Аэрофлот».

Сейчас «дочка» нацперевозчика летает между Красноярска и Сахалином дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Оттуда она вылетает в 14:15, а обратно — в 23:50. Однако, как говорят красноярском аэропорту, с июня расписание несколько измениться: вылетать из Южно-Сахалинска компания станет по средам и субботам в 09:05, а обратно (из Красноярска) — на следующий день в 11:30.

Кроме «Авроры» между Красноярском и Южно-Сахалинском на сегодня больше никто не летает.

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