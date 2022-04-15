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Запрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске

Запрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
Иллюстрация: музшкола24.рф

На время проведения Дельфийских игр в Красноярске 21…28 апреля 2022 будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта.

#НОВОСТИ

Знаки «Движение запрещено» временно появятся при въезде на парковку отеля «АМАКС» (ул. Матросова, 2А). Данное ограничение продолжится с 18:00 21 апреля до 12:00 28 апреля.

Кроме того, паркинг будет ограничен в 15 локациях:

  1. ул. Дубровинского, 80
  2. на ул. Сурикова (отрезок ул. К. Маркса – ул. Урицкого)
  3. ул. Ползунова, 13
  4. ул. Ак. Вавилова, 1В
  5. пр. «Красноярский рабочий», 116
  6. ул. 60 лет Октября, 22А
  7. от пр. «Красноярский рабочий», 118 до ул. Коммунальная, 16
  8. между ул. Мичурина, 2Д и ул. Коломенская, 25
  9. между ул. П. Железняка, 40Б и ул. Октябрьская, 8
  10. с западной стороны ул. Партизана Железняка, 42
  11. ул. Быковского, 10
  12. между ул. Быковского, 10 и Быковского 12 стр. 1
  13. пр. Металлургов, 22
  14. пр. Свободный, 48
  15. ул. А. Гладкова, 2А.

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Автор: Петр Савельев
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