Запрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
На время проведения Дельфийских игр в Красноярске 21…28 апреля 2022 будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта.
Знаки «Движение запрещено» временно появятся при въезде на парковку отеля «АМАКС» (ул. Матросова, 2А). Данное ограничение продолжится с 18:00 21 апреля до 12:00 28 апреля.
Кроме того, паркинг будет ограничен в 15 локациях:
- ул. Дубровинского, 80
- на ул. Сурикова (отрезок ул. К. Маркса – ул. Урицкого)
- ул. Ползунова, 13
- ул. Ак. Вавилова, 1В
- пр. «Красноярский рабочий», 116
- ул. 60 лет Октября, 22А
- от пр. «Красноярский рабочий», 118 до ул. Коммунальная, 16
- между ул. Мичурина, 2Д и ул. Коломенская, 25
- между ул. П. Железняка, 40Б и ул. Октябрьская, 8
- с западной стороны ул. Партизана Железняка, 42
- ул. Быковского, 10
- между ул. Быковского, 10 и Быковского 12 стр. 1
- пр. Металлургов, 22
- пр. Свободный, 48
- ул. А. Гладкова, 2А.
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