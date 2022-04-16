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«Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов

«Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов
Иллюстрация: yablor.ru

Авиакомпания «Победа» приостанавливает рейсы в Анапу на период июнь…сентябрь из девяти городов России.

#НОВОСТИ

Перевозчик отменит рейсы в Анапу из:

  • Красноярска,
  • Москвы,
  • Санкт-Петербурга,
  • Екатеринбурга,
  • Новосибирска,
  • Казани,
  • Перми,
  • Уфы и
  • Челябинска.

Авиакомпания «Победа», в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, вносит вынужденную корректировку в расписание полетов», — сообщает пресс-служба компании.

Пассажирам рейсов, которые были отменены деньги за билеты будут возмещены в полном объеме автоматически — обещают в компании.

Однако, если билет покупался через посредника, тогда покупателю придется обратиться к продавцу, который имеет обязанность отправить денежные средства в течение семи дней после обращения.

Напомним, что Росавиация снова продлила запреты на полеты до 19 апреля в города юга России, такие как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В связи с этим правительство РФ направят более 1,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части страны для поддержания инфраструктуры аэропортов и сохранения квалифицированного персонала.

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Автор: Петр Савельев
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