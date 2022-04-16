Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края

Опубликованы доходы депутатов Госдумы и сенаторов от Красноярского края. Итак, кто самый богатый?

Самым финансово успешным стал депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов. За 2021 он заработал 50,65 млн рублей. В его собственности 2 квартиры и машиноместо. Доход жены составил 2,1 млн. На неё записана машина Infiniti QX50.

Думец Артур Чилингаров получил доход меньше, чем Дроздов — 11,37 млн рублей. В собственности земельный участок, квартира, гараж и мотовездеход РМ 500. Супруга заработала 1,5 млн.

У Виктора Зубарева третье место — 8,6 млн рублей в 2021, что на 3 млн больше, чем в 2020. В собственности г-на Зубарева квартира и 2 машиноместа.

Доход Юрия Швыткина составил 6,29 млн рублей. Он владеет садовым участком, квартирой, имеет долю в нежилом помещении и автомобиль Toyota Venza.

Самый низкий показатель дохода у депутата Алексея Веллера — 5,88 млн рублей. Он владеет квартирой, террасой, в собственности два помещения, апартаменты и внедорожник Range Rover Evoque. Жена депутата оказалась юолее финансово успешной, заработав 20,7 млн рублей в 2021. Она владеет квартирой в 320 кв. м, земельный участок, три нежилых помещения, колодец, Mercedes S350 D 4M и Porsche Cayenne.

Переходим к сенаторам. Доход Андрея Клишаса составил 14 млн рублей. Он имеет дачу в Швейцарии, несколько земельных участков в России, 3 жилых дома и 2 квартиры. Супруга заработала 2,85 млн рублей в 2021.

В декларации сенатора Валерия Семёнова доход в 6,5 млн рублей. Вместе с женой он владеет 3 земельными участками, недостроенным домом, 2 квартирами, 2 гаражами, Land Rover Discovery, Honda Pilot, Mazda CX-7 и мотовездеходом.