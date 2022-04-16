Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.04
81,28
88,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края

Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
Иллюстрация: Regnum

Опубликованы доходы депутатов Госдумы и сенаторов от Красноярского края. Итак, кто самый богатый?

#НОВОСТИ

Самым финансово успешным стал депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов. За 2021 он заработал 50,65 млн рублей. В его собственности 2 квартиры и машиноместо. Доход жены составил 2,1 млн. На неё записана машина Infiniti QX50.

Думец Артур Чилингаров получил доход меньше, чем Дроздов — 11,37 млн рублей. В собственности земельный участок, квартира, гараж и мотовездеход РМ 500. Супруга заработала 1,5 млн.

У Виктора Зубарева третье место — 8,6 млн рублей в 2021, что на 3 млн больше, чем в 2020. В собственности г-на Зубарева квартира и 2 машиноместа.

Доход Юрия Швыткина составил 6,29 млн рублей. Он владеет садовым участком, квартирой,  имеет долю в нежилом помещении и автомобиль Toyota Venza.

Самый низкий показатель дохода у депутата Алексея Веллера — 5,88 млн рублей. Он владеет квартирой, террасой, в собственности два помещения, апартаменты и внедорожник Range Rover Evoque. Жена депутата оказалась юолее финансово успешной, заработав 20,7 млн рублей в 2021. Она владеет квартирой в 320 кв. м,  земельный участок, три нежилых помещения, колодец, Mercedes S350 D 4M и Porsche Cayenne.

Переходим к сенаторам. Доход Андрея Клишаса составил 14 млн рублей. Он имеет дачу в Швейцарии, несколько земельных участков в России, 3 жилых дома и 2 квартиры. Супруга заработала 2,85 млн рублей в 2021.

В декларации сенатора Валерия Семёнова доход в 6,5 млн рублей. Вместе с женой он владеет 3 земельными участками, недостроенным домом, 2 квартирами, 2 гаражами, Land Rover Discovery, Honda Pilot, Mazda CX-7 и мотовездеходом.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арестБывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арест
  • Hoff вместо IKEA: в Красноярске нашли аналог известному брендуHoff вместо IKEA: в Красноярске нашли аналог известному бренду
  • Ресторан Mike&Molly сменит название и концепцию уже в маеРесторан Mike&Molly сменит название и концепцию уже в мае
  • Bellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытиюBellini Group продолжает готовить ресторан в центре Красноярска к открытию
  • Decathlon приостанавливает свою работу в Красноярске с 25 апреляDecathlon приостанавливает свою работу в Красноярске с 25 апреля
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.