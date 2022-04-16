Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу

В центре Красноярска продается особняк, который знают многие красноярцы: на первом этаже расположена популярная кофейня LUNGA (ранее Traveler's Coffee).

Краеведам двухэтажное здание на пр. Мира, 54 известно, как «Дом купца Белова». Объявление о продаже собственник выставил на Avito.

Общая площадь недвижимости — 500 кв.м. Высота потолков на полтора метра выше потолков квартир сталинской постройки — 4,5 м.

По словам собственника, «предварительно согласована с Министерством культуры возможность восстановления исторического периметра — дворового флигеля в 2 этажа, возможная площадь такой пристройки — 80 кв.м».

По мнению владельца, историческую усадьбу можно использовать под коммерческое помещение: салон красоты, парикмахерскую, кафе или бар с верандой, гостиницу. Если провести реконструкцию, то это может быть жилой особняк.

Стоимость исторического здания — 100 млн рублей, то есть по 200 тыс. рублей за кв. м.

В настоящее время в здании на первом этаже расположена кофейня LUNGA. Также среди арендаторов: столовая, студии тату и дизайна, туристическое и рекламное агентства.