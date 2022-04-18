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Стриптиз-клуб Zanozа начал продавать франшизы

Стриптиз-клуб Zanozа начал продавать франшизы
Иллюстрация: 4geo.ru

Популярный красноярский стриптиз-клуб Zanozа появится в Новосибирске. Владельцы заведения — Дмитрий и Анжелика Каспер продали первую франшизу. Для каждого города стоимость франшизы будет своя.

#НОВОСТИ

Владельцы красноярского клуба отмечают, что затраты зависят от размера и состояния помещения.

Так, чтобы открыть заведение в Москве или Санкт-Петербурге, понадобится чуть более 1 млн рублей и примерно 1 месяц времени. При этом роялти — т.е., плата за постоянное использование актива, составит 5%.

Для городов с населением более 1 млн чел. стоимость франшизы клуба составит 899 тыс. рублей. Роялти — 4%.

Если же в городе проживает меньше 1 млн — франшиза будет стоить 699 тыс. рублей. Роялти — 4%.

Владельцы клуба заявили, что клуб приносит им 450 тыс. рублей чистой прибыли ежемесячно и 3 млн рублей общей выручки.

«Понадобится не более года до полной окупаемости проекта. А первую прибыль вы получите уже через 2-3 месяцы», — рассказали Дмитрий и Анжелика Каспер.

Ранее DK.RU сообщал, что Dog Osminog готовится  заключить два первых договора по франшизе. Бренд должен появиться в сибирских городах. 

 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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