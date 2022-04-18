Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
80,04
87,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Огромные очереди и проблемы с логистикой»: красноярцы раскритиковали «Музейную ночь»

«Огромные очереди и проблемы с логистикой»: красноярцы раскритиковали «Музейную ночь»
Иллюстрация: pixabay.com

Жители Красноярска недовольны тем, как была организована «Музейная ночь» в «Площади Мира». Мероприятие состоялось 16 апреля. Основная претензия горожан — огромные очереди.

#НОВОСТИ

Некоторые посетители мероприятия отметили, что в очереди они провели больше времени, чем на самой выставке.

По мнению красноярцев, организаторы думали не о посетителях, а о том, «как можно больше заработать».

«Кричали о том, что билетов ограниченное количество, а в итоге все даже не поместились — очень умно! Организация на нуле! Изначально открыть один вход для потока людей — верх абсурда», — пишут горожане.

Некоторых разочаровала и сама выставка. Они сетуют на проблемы с логистикой экспозиции и отсутствие интерактива.

«Смотреть было нечего. Это, конечно, сильно: уделить один лист архитектору Демирханову, человеку, который определил лицо города и отвести три зала для Сачивко с его картонными картинами, это нечто», — пишет красноярка.

В музее большие очереди признали. И отметили: количество людей, которые пришли на «Музейную ночь», можно сравнить с 2002 годом, года мероприятие прошло впервые.

Однако в учреждении заверили, что сделали все возможное, чтобы ускорить процесс прохождения очереди — открыли дополнительный вход, увеличили количество сотрудников.

Но все же: всем тем, кто купил билеты, но не смог попасть на мероприятие, «Площадь Мира» вернет деньги.

Для этого красноярцам нужно написать заявление и отправить его на почту музея. Деньги будут возвращены в течение 10 дней.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в 2020-й, пандемийный год, в Красноярске отказались от проведения «Музейной ночи». Весной мероприятие прошло онлайн, однако осенью вернуться в офлайн не удалось. Тогда все отложили на «после коронавируса».
 
 
Читайте также:
 
 
Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арестБывший гендиректор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелев заключен под домашний арест
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • Запрет парковки и Дельфийские игры в КрасноярскеЗапрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
  • Спасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в УдачномСпасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в Удачном
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.