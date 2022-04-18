«Огромные очереди и проблемы с логистикой»: красноярцы раскритиковали «Музейную ночь»
Жители Красноярска недовольны тем, как была организована «Музейная ночь» в «Площади Мира». Мероприятие состоялось 16 апреля. Основная претензия горожан — огромные очереди.
Некоторые посетители мероприятия отметили, что в очереди они провели больше времени, чем на самой выставке.
По мнению красноярцев, организаторы думали не о посетителях, а о том, «как можно больше заработать».
«Кричали о том, что билетов ограниченное количество, а в итоге все даже не поместились — очень умно! Организация на нуле! Изначально открыть один вход для потока людей — верх абсурда», — пишут горожане.
Некоторых разочаровала и сама выставка. Они сетуют на проблемы с логистикой экспозиции и отсутствие интерактива.
«Смотреть было нечего. Это, конечно, сильно: уделить один лист архитектору Демирханову, человеку, который определил лицо города и отвести три зала для Сачивко с его картонными картинами, это нечто», — пишет красноярка.
В музее большие очереди признали. И отметили: количество людей, которые пришли на «Музейную ночь», можно сравнить с 2002 годом, года мероприятие прошло впервые.
Однако в учреждении заверили, что сделали все возможное, чтобы ускорить процесс прохождения очереди — открыли дополнительный вход, увеличили количество сотрудников.
Но все же: всем тем, кто купил билеты, но не смог попасть на мероприятие, «Площадь Мира» вернет деньги.
Для этого красноярцам нужно написать заявление и отправить его на почту музея. Деньги будут возвращены в течение 10 дней.
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