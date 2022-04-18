В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
Подрядчика строительства моста уже выбрали. Работы на объекте будет вести «Красноярская дорожно-строительная компания». Сооружение обойдется в 162,4 млн рублей.
Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительная, по ул. Графитная на северо-запад до Николаевского моста.
Проезжая часть будет двухполосной, ширина составит 7 метров. Рядом с проезжей частью появятся тротуары, обустроят остановки, железнодорожный переезд будет регулируемым.
Отметим, прежде чем начать возведение моста, необходимо будет снести объекты, которые попадают в зону застройки. Уже в 2022 году начнется выкуп земель, это приблизительно 13 участков.
Дорога должна быть построена до 10 октября 2023 года.
О том, что строительство моста в микрорайоне Пашенный с выездом на Николаевский мост начнется в текущем году, уже сообщал мэр Красноярска Сергей Еремин.
Необходимость появления этого объекта давно назрела — по словам градоначальника, пробки в Пашенном становятся все плотнее.
Ранее DK.RU сообщал, что компания ООО «Горизонт» построит новый мост на острове Татышев, проект сооружения обойдётся в 34 млн рублей. Пешеходный мост будет алюминиевым, его длина составит 560 м.
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