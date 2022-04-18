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Лапшичная «Панда и гусь» выросла в сеть

Лапшичная «Панда и гусь» выросла в сеть
Иллюстрация: Евгений Пономарев/vk.com

Евгений Пономарев запустил заведение, работа над которым была заморожена из-за пандемии коронавируса. В планах ресторатора - тиражировать проект и дальше.

#БИЗНЕС
На проспекте Свободный открылась вторая лапшичная «Панда и Гусь». В заведении порядка 60 посадочных мест. Меню лапшичной полностью повторяет блюда и напитки, представленные в первой «Панде».
 
Работа над проектом стартовала летом 2021 года. Изначально ресторатор планировал запустить фуд-корт с лапшичной, суши-баром и кофейней. Однако эти планы, как и сроки открытия заведения пришлось скорректировать из-за антиковидных ограничений. Проект был заморожен и вновь начат только в феврале 2022 года. К этому времени концепция заведения изменилась: от суши-бара и кофейни г-н Пономарев решил отказаться.
Каждый раз перед новым проектом мне страшновато. В этот раз страшновато, как минимум, вдвойне.Стройку я начал в начале февраля: сейчас уже поздно давать заднюю. Да это и не в моих правилах. Я всегда делал и делаю ставку на людей, это придаёт мне сил и вселяет уверенности, что и в этот раз всё получится, - писал ресторатор на своей странице во «ВКонтакте».
Как рассказал DK.RU Евгений Пономарев, лапшичную «Панда и гусь» он планирует тиражировать и дальше.
В планах - открытие третьего и четвертого заведения, то есть будем развивать полноценную сеть. Открываться будем пока в Красноярске, однако есть мысли и о запуске федеральной сети. Как минимум, будем масштабировать «Панду» в пределах региона. Развивать проект будем своими силами. Планов делать из «Панды и гуся» франшизу нет. Не гонимся за количеством, качество для нас в приоритете - будем открывать две-три лапшичные в год, - детализировал г-н Пономарев.
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Автор: Петр Савельев
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