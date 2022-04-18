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Олег Дерипаска предложил отменить запрет совмещать бизнес и политическую деятельность

Олег Дерипаска предложил отменить запрет совмещать бизнес и политическую деятельность
Иллюстрация: deripaska.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что предприниматели - одно из главных конкурентных преимуществ России. Однако нюансы законодательства не дают им в полной мере проявить себя в политической жизни.

#МНЕНИЯ
У нас серьезное преимущество. У нас, с одной стороны, есть серьезная беда – конфликт, который не оставляет выбора. Его нужно заканчивать и нужно начинать другую жизнь. А серьезное преимущество, что более-менее сложился класс предпринимателей, которые доказали, что под этим давлением, под прессом этих силовиков, правоохранителей, они как-то смогли сохранить производство, развиваться. Я вообще считаю все, у кого сохранились предприятия, открытые в 2001-2003 годах должны получать кредиты. Вот есть эти рейтинги AAA и еще одна A. То есть он выжил эти 20 лет непрерывной ковровой бомбардировки частного бизнеса.
Отдельно г-н Дерипаска остановился на законах, ограничивающих одновременное ведение бизнеса и политической деятельности.
У нас же убрали предпринимателя из политической системы. Ты как предприниматель не можешь избраться никуда. Это же абсурд. Если в Англии даже в Палате лордов сидят предприниматели, которые работают. Берут иногда так называемый leave, идут на несколько месяцев, приостанавливают, если они активной деятельностью занимаются, а если они занимаются деятельностью, связанной с участием в советах директоров. Много же предпринимательских позиций, которые не связаны с операционным руководством. Человек имеет колоссальный доступ к информации прямо из микроэкономики, изнутри экономических субъектов, и может сразу решать какие-то вопросы на законодательном уровне. Ну и зачем нам какой-то фиговый листок? Все они богачи, все эти депутаты и сенаторы, и вынуждены прятаться за каких-то жен. Ну даже стыдно как-то.
Кроме этого, в большом интервью изданию «Эксперт» г-н Дерипаска высказался о пенсионной реформе, работе госкомпаний и ставках по ипотеке. К пример, из уст бизнесмена прозвучало предложение выдавать ипотеку в Сибири под 3%.
 
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Автор: Наталья Повольнова
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