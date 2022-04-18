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Красноярский малый и средний бизнес может получить бесплатный пиар

Красноярский малый и средний бизнес может получить бесплатный пиар
Иллюстрация: novostipmr.com

Платформа «Сделано в России» поможет малому бизнесу в создании имиджа, поиске партнеров, продвижении бренда и продуктов, направленных на импортозамещение.

#НОВОСТИ

Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», — заявил Михаил Садченков, автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России».

МСП получит возможность на бесплатной основе публиковать свои новости на платформе.

Справка

 
Проект «Сделано в России» реализуется в партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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