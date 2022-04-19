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Магазины перестали выдавать бумажные чеки. Красноярцы жалуются

Магазины перестали выдавать бумажные чеки. Красноярцы жалуются
Иллюстрация: exp.idk.ru

Жители Красноярска жалуются на отказ магазинов предоставлять бумажные чеки — электронный вариант оказался для многих просто неудобен.Особенно для пенсионеров и тех, у кого нет смартфона.

#НОВОСТИ

Многие жители рассказывают, что нельзя сразу посмотреть, сколько денег отдаешь за каждый конкретный товар, невозможность сразу определить ошиблись или нет, так как в магазинах  встречаются ситуации, когда цена на упаковке и по факту не совпадают.

Кроме того, чек приходится ждать очень долго, нередко на электронную почту вообще приходит чек другого человека.

В самих магазинах говорят, что бумажный чек всегда можно попросить у кассира. Также персонал торговой точки может распечатать копию чека, если покупатель попросит об этом.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край стал массово переходить на электронные чеки из-за дефицита бумаги в кассовой ленте. Который, в свою очередь, сформировался из-за антироссийских санкций: часть ленты закупалась за рубежом, другая производилась в России, но из заграничного сырья.

В итоге в стране произошли сбои в логистике и поставке специальной бумаги.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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