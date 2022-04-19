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McDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развития

McDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развития
Иллюстрация: maps.yandex.ru

Компания «Гид», развивающая сеть McDonald's в Сибири на условиях франшизы, рассказала о ближайших планах по запуску новых точек.

#БИЗНЕС
Франчайзи ресторанов быстрого питания намерен сосредоточиться на двух векторах. Один из них - открытие заведений в спальных районах городов. 
В перспективе, возможно, многие арендаторы будут отказываться от мест на фудкортах в ТЦ, прежде всего от тех, где арендная плата привязана к валюте. Сейчас приходит время, когда не только мы, но и другие сферы общепита будут открываться в спальных массивах. Люди все больше проводят времени в тех районах, где проживают, делают заказы, а курьерские службы доставки работают в радиусе максимум 2 км. Речь идет о точках, которые будут ориентированы на доставку, - рассказал руководитель отдела недвижимости компании «Гид» Иван Урванцев.
Вторая концепция, фокус на которой намерен сделать франчайзи - дальнейшее развитие «МакАвто». Именно этот формат широко представлен в Красноярске, где по данным официального сайта сети McDonald's работает пять «МакАвто».   
 
Ритм жизни очень сильно изменился, люди хотят тратить меньше времени, поэтому заехать за едой по пути, не выходя из авто, — то, что стало актуально именно сейчас, — пояснил г-н Урванцев.
Конкретных планов по срокам открытия новых заведений компания «Гид» не разглашает, называя их коммерческой тайной. 
 
Напомним, McDonald’s объявил о временном приостановлении работы сети ресторанов в России с 14 марта. Однако заведения, которые были запущены по франшизе, продолжили свою работу. В их числе и рестораны быстрого питания, которые развивает новокузнецкая компания «Гид». Сейчас у компании 25 заведений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске и Кемерово.
 
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Автор: Петр Савельев
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