Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
79,45
86,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-красноярец стал главным по информполитике и экологии в Севастополе

Экс-красноярец стал главным по информполитике и экологии в Севастополе
Иллюстрация: krskstate.ru

Новый виток в карьере Сергея Толмачева. Заксобрание Севастополя согласовало его кандидатуру на должность вице-губернатора.

#НОВОСТИ
Кандидатуру Сергея Толмачева поддержали 17 депутатов, один воздержался, три депутата — все они от КПРФ — высказались против. Согласовывать кандидатуры вице-губернаторов требует устав города Севастополя — губернатор может утвердить заместителей в должности только после того, как кандидаты будут рассмотрены Заксобранием. 
 
Круг обязанностей г-на Толмачева на посту вице-губернатора максимально широкий. Он будет курировать работу с органами местного самоуправления, избирательные процессы, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, департамент экологии и природных ресурсов. Кроме этого, в зоне ответственности экс-красноярца работа волонтерского штаба «Мы вместе — Севастополь», который сейчас сосредоточен на работе с беженцами из ДНР, ЛНР и Украины. 
 
Напомним, г-н Толмачев присоединился к команде губернатора Севастополя экс-красноярца Михаила Развожаева в конце 2020. В течение одного года он состоял в статусе советника губернатора, а 27 декабря 2021 был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора. Также в команде Михаила Развожаева есть и другие известные красноярцы. Александр Назаров возглавляет государственную телерадиокомпанию Севастополя, а Анастасия Преловская (в девичестве Солопеко) — пресс-службу губернатора региона. 
 
Читайте по теме: 
 
«Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение

Александр Назаров в свое время руководил крупным новостным (и не только) порталом Красноярска, параллельно с этим занимаясь музыкой.

Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев

Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.

Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя

Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.

Депутата Заксобрания Красноярского края прочат в заместители губернатора Севастополя

Совсем недавно главой крымского города стал экс-красноярец Михаил Развожаев. А помог ему в этом Сергей Толмачев, будучи руководителем его предвыборной кампании.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
  • Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублейПеррон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
  • «Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов«Победа» поставила на паузу полеты в Анапу из Красноярска и еще восьми городов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.