Экс-красноярец стал главным по информполитике и экологии в Севастополе

Новый виток в карьере Сергея Толмачева. Заксобрание Севастополя согласовало его кандидатуру на должность вице-губернатора.

Кандидатуру Сергея Толмачева поддержали 17 депутатов, один воздержался, три депутата — все они от КПРФ — высказались против. Согласовывать кандидатуры вице-губернаторов требует устав города Севастополя — губернатор может утвердить заместителей в должности только после того, как кандидаты будут рассмотрены Заксобранием.

Круг обязанностей г-на Толмачева на посту вице-губернатора максимально широкий. Он будет курировать работу с органами местного самоуправления, избирательные процессы, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, департамент экологии и природных ресурсов. Кроме этого, в зоне ответственности экс-красноярца работа волонтерского штаба «Мы вместе — Севастополь», который сейчас сосредоточен на работе с беженцами из ДНР, ЛНР и Украины.

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