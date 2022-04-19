Экс-красноярец стал главным по информполитике и экологии в Севастополе
Новый виток в карьере Сергея Толмачева. Заксобрание Севастополя согласовало его кандидатуру на должность вице-губернатора.
Александр Назаров в свое время руководил крупным новостным (и не только) порталом Красноярска, параллельно с этим занимаясь музыкой.
Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев
Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.
Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.
Депутата Заксобрания Красноярского края прочат в заместители губернатора Севастополя
Совсем недавно главой крымского города стал экс-красноярец Михаил Развожаев. А помог ему в этом Сергей Толмачев, будучи руководителем его предвыборной кампании.