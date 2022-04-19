Площадь пожаров в лесах Красноярского края и Хакасии растет в геометрической прогрессии
По данным Авиалесохраны за последние сутки площадь лесных пожаров увеличилась в крае с 41 до 439 га.
В Красноярском крае площадь возгорания выросла за сутки с 41 до 439 га. Лесопожарный центр региона докладывает, что по состоянию на 19 апреля действует восемь активных лесных пожаров на общей площади 308 га в Ермаковском, Каратузском, Дзержинском, Шушенском районах.
В тушении принимают участие 172 человека, задействовано 14 единиц техники», — сообщает лесопожарный центр края.
В Хакасии, по данным Авиалесохраны за последние сутки пройденная огнем площадь лесного фонда выросла с 437 до 1175 га.
Для тушения лесных пожаров в Усть-Абаканском и Ширинском муниципальных районах привлечены свыше половины состава лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования», — сообщает Рослесхоз республики.
Положительная динамика наблюдается также в Туве — рост с 90 до 117 га и Новосибирской области — с 3 до 14 га.
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