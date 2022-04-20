В Красноярском крае снижаются цены. Но не на все
О том, что в регионе отмечается снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары, рассказали в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.
Там проводят еженедельный мониторинг цен на основе данных Красстата и оперативных штабов из муниципальных образований края.
Так, на прошлой неделе максимальное снижение зафиксировано на молоко — минус 1,8%, бананы — минус 3,4% и свежие помидоры — минус 3,4%.
Что касается непродовольственных товаров, то на ряд позиций, которое сильнее всего подорожали еще в феврале, сейчас цены существенно снижаются.
Так, телевизоры стали дешевле на 6,3% — (рост с 11.02.22г. — на 14,8%), электропылесосы напольные — на 6,2% (рост на 16,8%), смартфоны — на 2,4% (рост на 20,3%).
Однако, есть ряд товаров, ценник на которые пополз вверх. Максимальный прирост отмечается на свеклу — 7,6%, лук — 5,2%, соль — 4% и консервы фруктово-ягодные для детского питания — 3,3%.
По-прежнему вызывает вопросы ситуация с сахаром. В целом по краю цена на этот продукт снижается, однако в некоторых муниципальных районах ценник продолжает расти.
В отельных территориях зафиксирован резкий рост цен на молоко, рис, мясо, подсолнечное масло, подгузники, туалетную бумагу, стиральный порошок и зубную пасту.
Информация по аномальному росту цен передана в УФАС по Красноярскому краю.
Как рассказали в правительстве края, на цену товаров влияет ажиотажный спрос, рост курса валют и санкционные ограничения.
Ранее DK.RU сообщал, что в условиях санкций Красноярский край активно переходит на импортозамещение.
В нашем регионе 30 предприятий готовы открыть производство, в рамках которых будут появятся 80 товарных позиций.
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